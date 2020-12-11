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失業率再飆 恐拖累明年Q1經濟

記者張大仁／綜合報導
申領失業金數激增，恐拖累第1季GDP。（歐新社）
申領失業金數激增，恐拖累第1季GDP。（歐新社）

新申請失業救濟金人數猛增至9月中旬以來最高水平，預示著勞動市場的疲軟可能在明年第1季前繼續拖累經濟。

截至12月5日當周，首度申請失業救濟金人數躍升至85.3萬人，較前周增加13.7萬人，這是自3月經濟封鎖高峰之後的最大單周增幅。「道瓊」(Dow Jones)經濟學者之前預期為73萬人。他們指出，感恩節假期可能讓近2周數據失真，但趨勢顯然是負面的。

州級申領數據增加23萬至576萬人，也是8月來首次增加。

MUFG Union Bank首席財務經濟學者魯普基(Chris Rupkey)說，「看來失業率正在開始上升。12月將不是個好月份。」「從本月第一周開始就是個不佳徵兆，之後可能會更糟。感覺上像是封鎖是加劇主因。對於那些預計第1季經濟將出現負成長的預測來說，這加接近現實。」

勞動市場的改善已顯示出放緩跡象。11月24.5萬個就業數增幅低於預期約20萬人，並且遠低於10月新增的61萬人。

根據穆迪分析最新預測，第1季GDP在第4季成長3.8%之後將平均成長3%。部分經濟學者預計當季為零成長，而摩根大通則預計第1季GDP將收縮。

魯普基說，他預計疫苗廣泛接種後經濟將再次復甦，但可能「要等到第2季或第1季末。」

經濟學者將失業金申請數據視為勞動市場的穩定預警訊號，因為申領數反映出實際裁員數。但是，在疫情期間數據往往失真，還需納入根據特殊聯邦紓困計畫申請福利的勞工人數一起考慮。

勞工部表示，截至11月21日當周，總體申索總數為1900萬，較前周減少110萬。截至12月5日當周，有42萬7609人申請疫情失業援助，較上周增加13萬9375人。

自夏季以來，國會一直在考慮採取更多紓困措施，現在正努力於下周達成新的補助。

Grant Thornton首席經濟學者史旺克(Diane Swonk)說，「他們現在亟需紓困。這是最直接有效的作法。否則失業率可能會比預期的還糟。」

她說，裁員數可能會在12月激增，第1季經濟很可能顯示持平或負成長，「毫無疑問地，12月結束時經濟會表現不佳。」

紓困 勞工部 疫情

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