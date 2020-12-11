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房價快登頂 漲速16年最快

記者張大仁／綜合報導

房市正出現房市泡沫以來從未做過的事情。根據Economic Cycle Research Institute經濟預測員亞初森(Lakshman Achuthan)的說法，全國房價的上漲速度為2004年以來最快。此外，他也發現房價已近歷史新高。

他說：「近日的經濟成長其實是由住房市場驅動的。」

亞初森的論點是以根據跟蹤住房市場活動的專有指標為依據。他引用過去約20年的房價領先指標顯示，經通膨調整後的房價增幅已經超過房地產泡沫時期的頂峰。

他說，「領先指標確實在大升，而且最近創下歷史新高。」「房價領先指數已經連續好幾個月走升，但是它與周期性輪動的事物毫無關聯。」

史上最低的利率是推動房市發展主田。抵押銀行家協會(MBA)統計顯示，30年期固定房貸利率下滑至2.9%，創歷史新低。去年此時的利率是4%。

亞初森預期10年期美國國債殖利率的回升可能會對明年房價上漲造成壓力。他還推測，大量新冠病毒疫苗接種可能會改變有益房市的消費者消費行為。

他說：「目前的經濟成長始終是受到家庭生活的推動。」「任何可能讓疫情退燒的東西都能讓我們走出戶外，並開始花費手中的金錢；這可能會改變眼前的格局。」

但是，與房地產泡沫時期不同，亞初森認為經濟放緩不會太過劇烈，因為住宅沒有過度建設供應。

他說：「供應面大不相同。」「其實房源供應相對緊俏許多。」

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