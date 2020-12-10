科技股掙扎 道指由升轉跌

股市在觸及盤中歷史高點後下跌，因科技股陷入掙扎，而且交易員考量新財政紓困 計畫的前景。

道瓊工業平均指數 下跌105.07點或0.35%收3萬68.81點。史坦普500指數下跌29.43點或0.79%收3672.82點。那斯達克綜合指數回落243.82點或1.94%收2萬2338.95點。盤中道指一度上漲逾100點。所有三大股指盤中都觸及新高。

蘋果是表現最差的道指成分股之一，下跌2.09%。Salesforce下跌3.21%。史指科技類股下跌1.9%，引領走低。在聯邦貿易委員會(FTC)以及部分州對臉書 提起訴訟，迫使其分拆剝離Instagram和WhatsApp後，臉書下跌1.93%。

恩智浦半導體(NXP Semiconductor)和Qorvo分別下跌5.44%和5.64%，為表現最差的晶片股。VanEck Vectors半導體ETF(SMH)下跌3.1%。在DoorDash IPO後，整個科技業都承受壓力。

參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，共和黨和民主黨仍就新財政援助方案「尋求前進的方向」。主要股指回吐漲幅。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)稍早向眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)提出9160億元的紓困計畫。