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信用卡債減9% 8年來首降

記者張大仁／綜合報導
疫情反使民眾更謹慎使用信用卡。（美聯社）
疫情反使民眾更謹慎使用信用卡。（美聯社）

今年是個不同以往的一年，許多美國人改變了信用卡的使用方式。2020年數百萬美國人申請失業救濟，另外還有數百萬人從通勤上班轉為在家工作。橫跨全美的居家令代表外出就餐、購物和旅遊的次數減少了。許多人的日常支出因此出現重大變化，對其信用使用產生正面影響。

根據益百利(Experian)的最新數據，經過近10年的持續上升，信用卡債餘額在2020年出現創紀錄的下降。在新冠疫情開始之前，消費者信用卡債務連續8年成長，在2019年達到創紀錄的8.29億元。但今年以來卡債餘額下降9%：未償卡債總額目前約為7560億元，為2017年以來最低。

卡債減少的部分原因可歸因於「CARES」法案，包括中止學貸支付和一次性1200元的激勵支票。雖然國會仍繼續就進一步救濟談判中，但這些紓困措施可能為部分美國人提供了轉寰空間來處理他們的高利率卡債。

雖然人們仍在2020年申請新卡，但利率要低得多。益百利數據顯示，今年美國消費者新開1200萬個信用卡帳戶，而2019年新增2100萬個。

益百利指出，在過去幾年中，新帳戶的增加通常與卡債餘額的上升同步。但今年卻是14年分析歷史中首見，卡債負擔減少的同時帳戶增加。

這代表了卡債族正使用新帳戶來償還債務，像是使用0% APR餘額轉移卡債，或者客戶在還清舊有卡債的同時也認真支付新卡帳單。

雖然經濟形勢嚴峻，但許多美國人並未依靠信貸來維持生計。平均信用卡餘額減少879元，較2019年減少14%。自2011年以來，平均個人卡債餘額從未同比減少。

信用卡未償餘額減少導致至少10年以來平均信貸利用率最低，達到25%，2019年為29%。

2020年信用卡帳戶的逾期和未付款項也減少：30日、60日和90日的逾期欠款百分比都出現下降。這是5年來首次沒有同比成長。益百利上次欠款率下降是在2014年。

信用卡 美國 利率

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