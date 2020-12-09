我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

服務業韌性強 復甦優於預期 高盛：整體連續6個月成長

記者張大仁╱綜合報導
餐廳、酒吧失業率仍高。（路透）
餐廳、酒吧失業率仍高。（路透）

高盛(Goldman Sachs)表示，美國經濟復甦將比預期來得快，部分原因是最易受到近日新冠病毒傳播的產業所受打擊沒有那麼嚴重。

高盛過去幾天發布的個別分析顯示，未來的成長仍相當強勁。預計2021年GDP將成長5.3%，而2020年GDP下降約3.5%。

經濟學者一直擔心，新冠病例的大幅傳播將對受重創的服務業造成特別巨大的損失，但高盛表示，經濟數據「目前與這個觀點並不一致」。

高盛經濟學者崔大衛(David Choi)在報告中說，「即使許多服務業在疫情初始階段均大幅下降，但只有對病毒最敏感的產業直至11月才展現出實質的連續下降，而自疫情開始以來，其他大多數產業都接近或處於高峰水平。」

他補充說：「雖然現在要判定還太早，但迄今的數據顯示，這次病毒擴散的水平很高，最終可能對整體經濟活動的打擊可能意外地小。」

服務業是美國經濟的重要組成部分。消費者約占國內生產總值(GDP)的三分之二，而服務業約占所有支出的61%。但是，第3季服務支出水平僅較去年同期下降約17%。

儘管整體下滑，但服務業已經恢復連續6個月的成長。11月ISM服務業指數為55.9%，說明企業擴張的平均水平，雖低於10月數字，但仍處於正值區域。

不過即使經濟有所復甦，但服務業中某些產業、尤其是酒店業，仍然處於低迷。

根據勞工部統計，與疫情之前的2月相比，酒店業接待人員減少了340萬。包括酒吧、飯店、酒店、賭場和其他直接面對客戶業務的服務業失業率，在11月為15%，而2月為5.7%。

根據美國餐廳協會(NRA)的數據，光是食品服務業今年就將損失2400億元，由於地方限制而關閉了17.5萬家餐廳。NRA補充說，有37%的業者在最近的調查中表示，如果國會沒有進一步財政幫助，它們的業務將在明年6月關閉。

高盛 美國 疫情

上一則

上海新規將上路 明碼售房杜絕亂象

下一則

上海二手房11月成交3.2萬戶 創4年新高

延伸閱讀

高盛：服務業韌性使經濟成長優於預期

高盛：服務業韌性使經濟成長優於預期
高盛收購高盛高華 首家外銀100%掌控其在華證券業務

高盛收購高盛高華 首家外銀100%掌控其在華證券業務
擔憂病例激增 道指中止連4漲

擔憂病例激增 道指中止連4漲
利用無人機 高盛達成數十億併購

利用無人機 高盛達成數十億併購

熱門新聞

反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

2020-12-01 09:31
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

2020-12-05 07:40
美國11月非農就業數據遠遜預期，圖為在舊金山CVS藥房外張貼的徵才訊息。美聯社

美就業數據半年來最差！經濟學家：就業成長已嚴重放緩

2020-12-04 11:28
摩機大通告誡投資人小心「熱門交易」的風險。（美聯社）

你投入這些熱門交易了嗎？摩根大通警告：注意避險

2020-12-07 01:19
分析師表示，美股年底走勢可能有三種結局。(美聯社)

美股來到3叉路口 年底3種結局預先掌握

2020-12-03 11:10

AMD今年漲1倍 明年升勢不減

2020-12-04 18:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點