服務業韌性強 復甦優於預期 高盛：整體連續6個月成長

餐廳、酒吧失業率仍高。（路透）

高盛 (Goldman Sachs)表示，美國 經濟復甦將比預期來得快，部分原因是最易受到近日新冠病毒傳播的產業所受打擊沒有那麼嚴重。

高盛過去幾天發布的個別分析顯示，未來的成長仍相當強勁。預計2021年GDP將成長5.3%，而2020年GDP下降約3.5%。

經濟學者一直擔心，新冠病例的大幅傳播將對受重創的服務業造成特別巨大的損失，但高盛表示，經濟數據「目前與這個觀點並不一致」。

高盛經濟學者崔大衛(David Choi)在報告中說，「即使許多服務業在疫情 初始階段均大幅下降，但只有對病毒最敏感的產業直至11月才展現出實質的連續下降，而自疫情開始以來，其他大多數產業都接近或處於高峰水平。」

他補充說：「雖然現在要判定還太早，但迄今的數據顯示，這次病毒擴散的水平很高，最終可能對整體經濟活動的打擊可能意外地小。」

服務業是美國經濟的重要組成部分。消費者約占國內生產總值(GDP)的三分之二，而服務業約占所有支出的61%。但是，第3季服務支出水平僅較去年同期下降約17%。

儘管整體下滑，但服務業已經恢復連續6個月的成長。11月ISM服務業指數為55.9%，說明企業擴張的平均水平，雖低於10月數字，但仍處於正值區域。

不過即使經濟有所復甦，但服務業中某些產業、尤其是酒店業，仍然處於低迷。

根據勞工部統計，與疫情之前的2月相比，酒店業接待人員減少了340萬。包括酒吧、飯店、酒店、賭場和其他直接面對客戶業務的服務業失業率，在11月為15%，而2月為5.7%。

根據美國餐廳協會(NRA)的數據，光是食品服務業今年就將損失2400億元，由於地方限制而關閉了17.5萬家餐廳。NRA補充說，有37%的業者在最近的調查中表示，如果國會沒有進一步財政幫助，它們的業務將在明年6月關閉。