不滿加州法令管制「擋路」 馬斯克：我搬到德州了

特斯拉 和SpaceX CEO馬斯克 (Elon Musk)證實，雖然SpaceX和特斯拉仍主要在加州 營運，但他個人已搬到德州。

他說，「如果一支球隊一直贏球，只會變得過度自滿，有點自負，最後就再也無法贏得冠軍。而加州就是一直在贏球。」馬斯克在《華爾街日報》CEO理事峰會上重申其對加州法令管制的不滿。

馬斯克今年與加州Fremont市以及本周在德國勃蘭登堡州與監管機構發生衝突，他表示，政府是種「不會破產的壟斷」。他還說，「法規永恆不變」，政府應該更多地考慮取消管制，而不是制訂新的法規。

與馬斯克一樣，川普在2017年透過行政命令推動減少法規，他於2017年簽署一項行政命令，指示聯邦機構每制訂一項新法規就要廢除兩項現有法規。

馬斯克表示，政府最應為企業做的事情「是別擋路」。

針對是否已遷離加州，馬斯克表示，「首先，特斯拉和SpaceX仍在加州大規模營運。事實上，大家應該知道，特斯拉是最後一家仍在加州生產汽車的汽車公司，SpaceX是最後一家仍在加州進行重要製造的航太公司。」「加州過去有十幾家汽車廠，也曾是航空製造業中心！但現在只剩下最後兩家我的公司，這一點非常重要。」

然後他證實：「對我個人而言，沒錯，我已經搬到德州。」

馬斯克還指出，雖然加州各方面表現出色，矽谷和舊金山灣區「仍具全球巨大影響力」，但由於新冠疫情，這種影響力可能會減弱，驅使部分投資人和高管人員離開該州，並迫使公司努力管理遠距勞動力。