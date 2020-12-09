我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

不滿加州法令管制「擋路」 馬斯克：我搬到德州了

記者張大仁╱綜合報導

特斯拉和SpaceX CEO馬斯克(Elon Musk)證實，雖然SpaceX和特斯拉仍主要在加州營運，但他個人已搬到德州。

他說，「如果一支球隊一直贏球，只會變得過度自滿，有點自負，最後就再也無法贏得冠軍。而加州就是一直在贏球。」馬斯克在《華爾街日報》CEO理事峰會上重申其對加州法令管制的不滿。

馬斯克今年與加州Fremont市以及本周在德國勃蘭登堡州與監管機構發生衝突，他表示，政府是種「不會破產的壟斷」。他還說，「法規永恆不變」，政府應該更多地考慮取消管制，而不是制訂新的法規。

與馬斯克一樣，川普在2017年透過行政命令推動減少法規，他於2017年簽署一項行政命令，指示聯邦機構每制訂一項新法規就要廢除兩項現有法規。

馬斯克表示，政府最應為企業做的事情「是別擋路」。

針對是否已遷離加州，馬斯克表示，「首先，特斯拉和SpaceX仍在加州大規模營運。事實上，大家應該知道，特斯拉是最後一家仍在加州生產汽車的汽車公司，SpaceX是最後一家仍在加州進行重要製造的航太公司。」「加州過去有十幾家汽車廠，也曾是航空製造業中心！但現在只剩下最後兩家我的公司，這一點非常重要。」

然後他證實：「對我個人而言，沒錯，我已經搬到德州。」

馬斯克還指出，雖然加州各方面表現出色，矽谷和舊金山灣區「仍具全球巨大影響力」，但由於新冠疫情，這種影響力可能會減弱，驅使部分投資人和高管人員離開該州，並迫使公司努力管理遠距勞動力。

加州 馬斯克 特斯拉

上一則

金融科技公司風險 中國銀保監會主席郭樹清：要及時精準拆彈

下一則

上海新規將上路 明碼售房杜絕亂象

延伸閱讀

不滿加州 馬斯克：我搬到德州了

不滿加州 馬斯克：我搬到德州了
特斯拉市值首次突破6000億 做空者損失慘重

特斯拉市值首次突破6000億 做空者損失慘重
馬斯克連名下基金會都搬往德州 升高出走揣測

馬斯克連名下基金會都搬往德州 升高出走揣測
馬斯克：如不嚴控支出 特斯拉將股折

馬斯克：如不嚴控支出 特斯拉將股折

熱門新聞

反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

2020-12-01 09:31
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

2020-12-05 07:40
美國11月非農就業數據遠遜預期，圖為在舊金山CVS藥房外張貼的徵才訊息。美聯社

美就業數據半年來最差！經濟學家：就業成長已嚴重放緩

2020-12-04 11:28
摩機大通告誡投資人小心「熱門交易」的風險。（美聯社）

你投入這些熱門交易了嗎？摩根大通警告：注意避險

2020-12-07 01:19
分析師表示，美股年底走勢可能有三種結局。(美聯社)

美股來到3叉路口 年底3種結局預先掌握

2020-12-03 11:10

AMD今年漲1倍 明年升勢不減

2020-12-04 18:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點