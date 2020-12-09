股指再創新高 史指登3700點

隨著輝瑞公司開始在英國推出新冠病毒疫苗 ，股指升至歷史新高，提振了經濟不久後就會復甦的期待。

道瓊工業平均指數 上漲104.09點或0.35%收3萬173.88點，盤中最高曾創下3萬246.22點的歷史紀錄。史坦普500指數上漲10.29點或0.28%收3702.25點，首度登上3700點。那斯達克綜合指數上漲62.83點或0.5%收1萬2582.77點。

道氏、嬌生和3M均是道指表現最好的股票，各自上漲超過1.3%。能源股領漲史指，上漲逾1.5%。

輝瑞股價上漲3.18%，達到一年多來最高水平。與輝瑞公司共同開發疫苗的BioNTech上揚1.92%。

英國訂購足夠的疫苗供2000萬國民使用。在美國 ，食品藥品監督管理局(FDA)表示，該疫苗在首劑接種後可產生一定保護。FDA還表示，並未發現該疫苗有安全性問題。

輝瑞和BioNTech推出疫苗的同時，交易員也密切關注進一步財政紓困措施的談判，而美國新冠病毒病例數繼續增加。

隨著美國就業成長持續放緩以及染疫案件數量不斷增加，呼籲在年底前通過新援助法案的呼聲越來越高。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，美國已確認超過1480萬例新冠病毒病例。平均7日感染率也處於歷史最高水平。