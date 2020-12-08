我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

CBRE：網購退貨將創新高 倉儲需求增

記者張大仁／綜合報導
今年退貨包裹將創新高，需更多倉儲空間處理。（歐新社）
今年退貨包裹將創新高，需更多倉儲空間處理。（歐新社）

最新報告顯示，預計今年假期和未來幾年退貨包裹將創新高，美國需要更多倉庫空間來處理。零售商和快遞公司也開始為1月2日做好準備，這是歷來最繁忙的退貨日。

商業房地產服務公司世邦魏理仕(CBRE)預測，今年消費者的假期退貨金額將高達705億元，較5年平均水平增加73%。這將對已以全天候工作、發揮最大容量以滿足數位訂單激增的供應鏈帶來更多壓力。

CBRE表示，這主要是因為網購較以往更多。電商退貨率通常比實體店面高出30%。比如說，人們在網路上購買服裝時可能會訂購2至3種尺寸，最後只留下合身的那一件，並將其他尺寸退回。

花費轉移到網購以及退貨增加對商業房地產業產生重大影響。CBRE表示，未來5年光是用於處理退貨的空間可能就需多達4億平方英尺，並指出零售商和第三方外送提供商如UPS和FedEx，都需要有更多空間來處理包裹進出。

CBRE預測，隨著電商銷售量占零售總額比重越來越大，美國將在未來5年內增加15億平方英尺的儲存空間。

但是該公司也警告，截至第3季，全美22個工業市場的空置率低於全國平均水平，這意味著可能需要開始興建更多全新倉庫。

雖有人建議開發商可將空置的零售空間轉換為物流使用，但這並不是最佳選擇。它的問題很多，包括需要將土地重新規畫為新的商業用途。此外，根據巴克萊銀行的另一份報告，將關閉的購物中心轉型成電商倉庫，可能會使該物業的價值降低60%到90%。

隨著倉儲空間的壓力加大，除迫使越來越多零售商利用既有店面後方來處理完成網路訂單外，還面臨創紀錄退貨帶來的成本負擔。CBRE表示，退回一件商品的平均成本可能高達原始售價的59%。

零售商 電商 美國

上一則

恒大電動車上路實測 明年下半年量產

下一則

擔憂病例激增 道指中止連4漲

延伸閱讀

CBRE：今年退貨將創新高 需更多倉儲空間

CBRE：今年退貨將創新高 需更多倉儲空間
貨運旺季到 航空運費竄升

貨運旺季到 航空運費竄升

想準時寄達聖誕禮 15日前寄出最保險

想準時寄達聖誕禮 15日前寄出最保險
網購業務量大 UPS實施出貨限制

網購業務量大 UPS實施出貨限制

熱門新聞

反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

2020-12-01 09:31
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

2020-12-05 07:40
美國11月非農就業數據遠遜預期，圖為在舊金山CVS藥房外張貼的徵才訊息。美聯社

美就業數據半年來最差！經濟學家：就業成長已嚴重放緩

2020-12-04 11:28
摩機大通告誡投資人小心「熱門交易」的風險。（美聯社）

你投入這些熱門交易了嗎？摩根大通警告：注意避險

2020-12-07 01:19
分析師表示，美股年底走勢可能有三種結局。(美聯社)

美股來到3叉路口 年底3種結局預先掌握

2020-12-03 11:10

AMD今年漲1倍 明年升勢不減

2020-12-04 18:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同