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全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

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串流媒體撐場 迪士尼仍看好

記者張大仁／綜合報導

迪士尼自3月股價觸及低點之後已經上漲超過90%，上周連3個交易日創下歷史新高。今年稍早由於與新冠疫情相關的關閉，占該公司銷售額五分之一以上的公園部分銷售額大減，股票遭受重創。

但是，它的挑戰尚未結束，新冠疫情仍然困擾著它的公園和遊輪部門，華納兄弟公司(Warner Bros.)決定將2021年所有電影在電影院和其串流媒體服務同步上映，也為迪士尼的電影業務帶來不確定的影響。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，「管理階層必須要認知到，就算Disney+的訂戶達到驚人的7300萬，讓人嘆為觀止，但他們仍然需要制訂計畫以解決如何擺脫困境的問題。它們的公園收入損失62%，製片業務收入損失51%，大家都想看看他們推出的恢復成長方案。」

她說，即使疫苗上市，迪士尼仍可能面臨公園恢復以往正常遊客人潮速度緩慢的困境，「預計要到明年中才能全面接種疫苗。這是否意味著它們的公園在夏季時可以恢復到滿載運作？這些都是需要回答的問題。」

Blue Line Capital總裁巴魯克(Bill Baruch)表示，迪士尼的串流媒體業務優勢或多或少已抵銷了其他方面的劣勢。但是，近期股價的突破很可能是希望恢復正常的動力。

他指出，「即使在疫情之前和期間，串流媒體都已發揮力挽狂瀾的作用。但是請別搞錯了，它顯然是受到經濟重新開放的刺激。該股在11月9日突破了9月的疫情高點。」他說，那波反彈與一連串的疫苗新聞同步。

巴魯克表示他會在迪士尼的任何拉回走勢中進場承接，並強調135元是潛在的支撐價位。

他說：「如果經濟重新開放的情緒繼續一如所見地散布，串流媒體可以繼續添加股價動能。」（記者張大仁）

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