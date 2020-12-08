2625萬 美林賠新罕布夏州

新罕布夏州命令美林公司向紐約州和投資 人、前新罕布夏州州長支付2625萬元的罰款和賠償以和解指控，因該公司前波士頓經紀人未經授權及過度交易。這是該州史上規模最大的和解金額，也是至少10年來第二大罰款賠償解決方案。美國商銀子公司美林也因未盡監督而被指責，並要求其為新罕布夏調查發現的不符規定負責。

網貸公司SoFi 擬上市

知情人士透露，網路借貸創業公司Social Finance(SoFi)已與特殊目的收購公司(blank-check acquisition companies)討論將使股票 在股市上交易的方式。該公司CEO諾托(Anthony Noto)曾服務高盛集團前投資銀行部門，且為推特前營運長，始終堅持股票上市。SoFi去年私募融資估值為48億元。

Airbnb調升發行價 估值418億

根據最新的S-1/A文件，Airbnb現在預計將以每股56元至60元價格發行股票，凸顯出市場對其新股的需求。之前的發行價格區間是44-50元。依據新價格，Airbnb最多將出售31億元股票，完全稀釋後的估值將達418億元，包括期權和限制性股票等證券。該股定12月10日在那斯達掛牌。

Palantir獲FDA合約 股漲21%

「彭博」報導，在獲得美國食品和藥物管理局(FDA)價值4440萬元的3年期合約，專注於為藥品審查和檢查後，Palantir股價收盤漲21.37%。Palantir由科技投資人席爾(Peter Thiel)和朗斯岱爾(Joe Lonsdale)、CEO卡普(Alex Karp)等人於2003年共同創立，為政府機構和大型公司提供數據分析軟體和服務。

Uber自駕部門 遭Aurora收購

Uber旗下自駕車部門Advanced Technologies Group(ATG)將被新創競爭對手Aurora Innovation收購。該交易預計將在2021年第1季完成，ATG的估值約為40億元；在2019年4月軟銀、電裝和豐田投資時，該部門的估值為72.5億元。Uber CEO柯斯洛沙希(Dara Khosrowshahi)將加入新公司董事會，Uber也將投資4億元。

Wish擬IPO 估值140億

該公司在一份新文件中透露，電商市場業者Wish在最新證券文件中透露，打算透過IPO籌集最多11億元，使其估值上看140.7億元。私人投資人對它的最新估值為112億元。文件顯示，Wish計畫出售4600萬股股票，價格在每股22元至24元間。該公司將在那斯達克掛牌，代碼為「WISH」。