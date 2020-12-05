我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破130萬 喬治亞州逼近50萬

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

財經簡訊

記者張大仁／整理

貿易逆差擴大1.7%至631億元

商務部表示，10月貿易逆差較9月的621億元擴大1.7%至631億元，主要是與中國和墨西哥間的差距擴大。在飛機引擎銷售帶動下，出口增加2.2%至1820億元。進口增加2.1%至2451億元，主因汽車零件的出貨量增加。與中國的商品貿易逆差增加9%至265億元，與墨西哥則增加10%至118億元。

非農就業數24.5萬 遠低預期

11月非農就業人數僅增24.5萬人，遠低於華爾街估計，因為新冠病毒病例的增加與招聘的顯著放緩相吻合。失業率為符合預期的6.7%，廣義失業率則略降至12%，勞參率因勞動力下降而趨緩至61.5%。永久失業者總數為370萬人，較疫情前的2月增加250萬人，按速率計計算，要到2024年才會重回疫情前水平。

波音放慢787夢幻機生產速度

波音財務長史密斯(Greg Smith)表示，由於國際旅遊需求受到新冠疫情衝擊，已將其787 Dreamliner的生產目標從每月6架進一步降低到2021年中期的5架。史密斯說，國際航空客運量較去年下降約90%，影響「對廣體客機的整體近期需求」。波音整個11月都未生產任何787客機，繼續檢查其生產問題。

Cheesecake Factory與SEC和解

證券交易委員會(SEC)對Cheesecake Factory有關其新冠病毒的誤導性訊息指控已達成和解。這是監管機構首度指控一家公司誤導投資人有關疫情的財務影響。這家餐廳雖未承認SEC的指控，但同意支付12.5萬元罰款，並且宣示不再進一步違反證券法的財報規定。該連鎖餐廳在SEC申報文件中指疫情期間繼續營業。

馬斯克透露可能把家搬到德州

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)今年一直在擴大德州業務，並與共和黨州長阿伯特(Greg Abbott)攀交情。現在他的幾個親密朋友和同事說，馬斯克告訴他們打算搬到德州，最可能的地點是奧斯汀或隧道新創公司Boring Company和SpaceX母公司所在的海邊小村Boca Chica。

寵物需求增 Petco申請IPO

由於新冠疫情期間消費者的寵物支出增加，Petco Health and Wellness已提交S-1 IPO申請。該公司尚未分享其發行股數或IPO定價，但計畫以股票代碼「WOOF」在那斯達克上市。該公司在文件中指出，在疫情帶動下，光是今年有寵物的家庭數量預計就會增加4%，為寵物護理產品創造40億元的新需求。

疫情 德州 馬斯克

上一則

台幣飆升 央行：沒有所謂防線

下一則

RCEP不夠力？社科院：中美可聯手加入CPTPP

延伸閱讀

波音放慢787夢幻機生產速度 寵物需求增 Petco申請IPO

波音放慢787夢幻機生產速度 寵物需求增 Petco申請IPO
馬斯克：如不嚴控支出 特斯拉將股折

馬斯克：如不嚴控支出 特斯拉將股折
馬斯克：若不嚴控支出 股價將遭重擊

馬斯克：若不嚴控支出 股價將遭重擊
特斯拉CEO馬斯克促員工：錙銖必較 支撐股價

特斯拉CEO馬斯克促員工：錙銖必較 支撐股價

熱門新聞

反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

2020-12-01 09:31
徐仲薇曾經是台灣知名女藝人，80年代出了「是不是我對你太好」、「掏心」「Being my self」，被譽為候鳥歌手。(報系資料照)

昔玉女歌手徐仲薇 將掌渣打新財管部門

2020-11-29 13:20
國際金價27日盤中跌破每盎司1800美元，恐創近兩個月來最大周跌幅。(Getty Images)

發生什麼事？中國多家銀行暫停個人貴金屬業務開戶

2020-11-27 22:07
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗警告，投資人應當心企業破產潮。（路透）

疫苗當股市靠山？專家：小心這因素讓投資人遭算帳

2020-11-29 20:42
美國11月非農就業數據遠遜預期，圖為在舊金山CVS藥房外張貼的徵才訊息。美聯社

美就業數據半年來最差！經濟學家：就業成長已嚴重放緩

2020-12-04 11:28
「商品大王」羅傑斯認為，2021年最大風險是美國政府承擔的債務以及聯準會印鈔。 路透

「商品大王」羅傑斯：明年最大風險是美國負債和印鈔

2020-11-30 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布
外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐約州新冠單日確診破萬

紐約州新冠單日確診破萬