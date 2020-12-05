麥當勞轉嫁費用 加盟商不爽

麥當勞 計畫明年將更多費用轉嫁給加盟商，恐將激怒旗下眾多合作加盟業者。

根據該公司內部的一份備忘錄，從1月開始，這家速食連鎖店將停止發放每家餐廳每月為快樂兒童餐(Happy Meals)支付300元的補貼。至3月時，該公司還將把加盟商支付技術投資的方式改為每月「隨支隨付」模式，不再是每6個月支付一次，因此每月將收取423元的額外費用。而且在4月時，麥當勞計畫開始與其加盟商共同資助其學費方案，而不再是僅使用母公司資金。

麥當勞表示，在技術投資費用的改變可以停止其資產負債表上每年承擔約7000萬元的遞延貨款。其餘更改不會影響明年的資產負債表內容。

但加盟商已開始準備承受這些財務打擊。兩家業者告訴《商業內幕》(Business Insider)，絕大多數加盟商反對這些改變。在已經承擔新冠疫情 帶來的額外費用同時，新收費用將損害其獲利能力。

麥當勞過去與其美國 加盟商向來存在分歧。2018年由於餐廳翻新更讓緊張局勢加劇，但之後兩者關係有所改善，特別是由於對疫情的反應。Kalinowski Equity Research在10月進行的每季加盟商調查發現，受訪者對合作關係的信心接近歷史最高水平。麥當勞專門撥出1億元用於美國市場行銷，作為其在疫情期間提高銷量的努力。