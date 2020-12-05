非農報告利空 3大指數反創新高

道指本周升1%，史指升1.7%，那指漲2.2%。（美聯社）

交易員擺脫令人失望的非農就業 報告，股市上漲至新高紀錄水平，並可望繼續上漲。

道瓊工業平均指數 上漲248.74點或0.83%收3萬218.26點。史坦普500指數上漲32.4點或0.88%收3699.12點。那斯達克綜合指數上漲87.05點或0.7%收1萬2464.23點。三大指數都創下盤中和收盤新高。

雪佛龍(Chevron)和開拓重工(Caterpillar)分別上漲3.88%和4.34%，領漲道指。能源是史指表現最好的類股，上漲5.4%。

4日的漲勢使讓主要平均股指創下5周來第4周漲幅。本周道指上漲1%。同期史指上漲1.7%，那指上漲2.2%。

美國經濟在11月新增24.5萬個工作崗位，遠低於道瓊共識的44萬估計值。然而，失業率符合預期，從6.9%降至6.7%。

但是部分交易員認為弱於預期的數字反而具有正面意義，因為這可能會迫使國會議員採取更多的財政紓困措施來推動經濟前進。

安聯投資管理(Allianz Investment Management)資深投資策略師雷普利(Charlie Ripley)指出，就業報告數據「正促請國會議員採取更多財政紓困措施，以彌合經濟中的產出缺口，直到疫苗上市為止，而他們堅持的時間越長，缺口可能會變得越大。」

參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)針對非農就業報告推文指出：「報告顯示如今比以往任何時候都更加需要緊急而有力的緊急救濟。」

總統當選人拜登 也呼籲採取更多刺激措施，他指出就業報告預示著「黑暗的冬天」。拜登稍後表示「如果民眾能有1200元那就更好了」，並表示他了解「這可能已在討論中」。

TD Ameritrade首席市場策略師奇納漢(JJ Kinahan)指出，就業報告「並不像看來那樣糟糕」，部分原因是隨著2020年人口普查工作的結束，部分失業職位來自美國政府。