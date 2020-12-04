我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

景氣雖差 聖誕樹銷售強勁仍增29%

記者張大仁／綜合報導
居家令是推動今年聖誕樹銷售成長的主力。（路透）
居家令是推動今年聖誕樹銷售成長的主力。（路透）

今年聖誕樹零售商有個不錯的銷售旺季，因為新冠疫情美國人大多待在家中，提升了假日情緒。商家表示，今年的旺季開始得很早，並一直持續到12月初。

美國全國聖誕樹協會季節性發言人洪德利(Doug Hundley)說，「人們今年大多待在家裡，由於每個人都處於疫情壓力下，他們真的希望能有些東西來激發情緒。」「聖誕節是每年這個時期的強大力量，人們知道只要投入越多，就越能擺脫它。」

根據Evercore ISI對零售商的調查，今年以來，樹木銷售增加了29%。另有證據顯示人們正在採購更大的樹木並購買更多的家居裝飾品。

Evercore分析師海曼(Ed Hyman)在報告中說：「人們待在家裡整理大樹。」「但以往的想法是，人們只在承平時期購買額外的花圈、花環和大樹，而在時機艱苦時避免購買多餘的商品。」

事實上，根據Statista的數據，美國人每年購買2500萬至3000萬棵真正的聖誕樹以及1000萬至2000萬棵人工聖誕樹。不過，這個市值20億元的產業可以透過有錢人的想法解釋這個經濟產業。

位於加州紅木城的大型樹木零售商Balsam Hill從7月起聖誕樹銷售就很旺盛，而且因需求一路強到現在。

Balsam Hill創始人兼CEO哈曼(Mac Harman)表示：「自疫情爆發以來，我們發現任何事物的需求都十分驚人。」他指7月的交易「瘋狂而且爆表」，「我從來沒有遇到這麼多朋友來電詢問平常該如何養護樹木。」「他們要的樹越來越大，購買的時間更早了。」

但要作為經濟指標，聖誕樹可能有點困難。

經濟學者通常將其列為「貧窮財」(inferior goods)，也就是收入下降時需求反而更高的商品。在2007-09年的前次經濟衰退期間，聖誕樹買氣保持穩定，在經濟大衰退後2年每年賣出2820萬棵樹木。

但是，哈曼說，那時消費者購買的樹木較小，裝飾較少。而現在人們不再轉向更便宜、更小巧的產品，反而購買大量配飾。他注意到為辦公室購買的大樹數量減少了，這說得通，因為在家工作仍然很普遍。

美國 疫情 零售商

上一則

與疫情相關股 Zscaler升、Splunk跌

下一則

半年升值8%邁入「6.5時代」 德銀：人民幣明年底升至6.2

延伸閱讀

在家過節 新州聖誕樹需求暴漲

在家過節 新州聖誕樹需求暴漲
司法部告臉書：保留職缺給H-1B外國員工、不給美國人

司法部告臉書：保留職缺給H-1B外國員工、不給美國人
拜登：我上任後 會要求美國人戴100天口罩 已請佛奇留任

拜登：我上任後 會要求美國人戴100天口罩 已請佛奇留任
景氣雖差 聖誕樹銷售強勁

景氣雖差 聖誕樹銷售強勁

熱門新聞

反向投資分析師卡普蘭提醒投資人，當心美股一波「相當嚴重」的跌勢可能已經展開。(路透)

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

2020-12-01 09:31
徐仲薇曾經是台灣知名女藝人，80年代出了「是不是我對你太好」、「掏心」「Being my self」，被譽為候鳥歌手。(報系資料照)

昔玉女歌手徐仲薇 將掌渣打新財管部門

2020-11-29 13:20
國際金價27日盤中跌破每盎司1800美元，恐創近兩個月來最大周跌幅。(Getty Images)

發生什麼事？中國多家銀行暫停個人貴金屬業務開戶

2020-11-27 22:07
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗警告，投資人應當心企業破產潮。（路透）

疫苗當股市靠山？專家：小心這因素讓投資人遭算帳

2020-11-29 20:42
「商品大王」羅傑斯認為，2021年最大風險是美國政府承擔的債務以及聯準會印鈔。 路透

「商品大王」羅傑斯：明年最大風險是美國負債和印鈔

2020-11-30 08:30
27日適逢感恩節次日，美國市場交投淡靜，有美股「恐慌指數」之稱的VIX盤中跌破20，是2月來首見。美聯社

「恐慌指數」VIX跌破20 2月來首見

2020-11-27 09:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫