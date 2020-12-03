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1張圖看疫情：全美確診破1392萬 佛州破百萬

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

銀行能源帶頭 史指再創新高

記者張大仁／綜合報導

投資人消化最新的財政紓困方案談判進展後，史坦普500指數雖只小幅上揚，但仍繼續第二個交易創下歷史新高。

道瓊工業平均指數上漲89.87點或0.2%收2萬9883.79點。史指微升6.56點或0.18%收3669.01點。那斯達克綜合指數下跌5.74點或0.05%收1萬2349.37點。那指前一交易日也創歷史最高。

銀行和能源股是史指表現最佳類股，分別上揚3.2%和1.1%。波音上漲5.09%，領漲道指，但其升幅遭Salesforce下跌8.93%抵銷；Salesforce宣布將以277億元收購通訊平台Slack。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)和參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)發表聯合聲明表示，這份兩黨法案應作為「立即進行兩黨、兩院談判的基礎」。參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)1日拒絕跨黨派提出的9080億元紓困方案。該草案原可打破國會對新紓困方案的僵局。

總統當選人拜登(Joe Biden)對「紐約時報」表示，他不會立即取消川普政府針對中國施加的關稅，股市也因此承受壓力。

幾家製藥公司的疫苗正面消息推動了11月的反彈。這些訊息讓投資人轉押依賴強勁經濟復甦的股票。投資人2日又迎來更多正面的新冠疫苗消息：英國正式授權使用輝瑞-BioNTech疫苗，代表全球對抗疫情的最新進展。

紓困 投資 疫苗

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