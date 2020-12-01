我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1354萬 佛州逼近百萬

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

GAO：失業金統計不準 支付不足

記者張大仁／綜合報導

美國政府責任署(General Accountability Office)發表報告指出，勞工部一直在錯誤地計算領取失業救濟金的人數，同時根據為解決新冠疫情而制訂的特殊方案向失業者支付的工資其實很不足。

GAO指出，政府雖為應對疫情等特殊狀況而推出新方案，但其申請量激增導致一些問題浮現。最明顯的錯誤朝著兩個方向發展，由於申請人可能多次提交申請，政府又重複發放，最明顯的例子出現在加州和亞利桑納州，領取失業救濟金人數有時被低估，有時又被高估了。

同時，由於與新冠疫情相關的商業限制，各州向那些失去工作的勞工支付有限的工資，但僅根據所需的最低水平支付救濟金，而不是根據原有的工資水準提供補貼。隨著針對該情況的聯邦方案即將用盡，這已導致失業者潛在的經濟困難。

報告指出：「失業救濟金申請者的支付到期可能意味著部分家庭收入將低於貧窮線。」「此外，隨著某些CARES法案福利計畫於2020年12月底到期，PUA申請人可能面臨更多的困難。」

GAO還對勞工部公布每周申請數量表示懷疑。自3月中旬以來，每周申請數量一直超過新冠疫情之前的紀錄。

報告指出：「如果無法盡可能準確地實際了解申請福利的個人數量，則決策者可能會面臨應對當前危機的挑戰。」

每周報告的一個主要問題是案件積壓，導致數字太低。同時，勞工部有時會重複統計多次提出申請的人數，從而導致某些數字又過高。

報告表示：「勞工部繼續以其既有方式收集和公布申請數據，這對統計提出申請者數量來說是有意義的。」「但是由於新冠疫情間的非典型失業趨勢，採用這些傳統方法導致有關領取救濟金人數的統計訊息不夠準確。」

勞工部 疫情 福利

上一則

搭機數疫情後新高 仍未達去年一半

下一則

中國製造業PMI創三年新高 專家：顯示經濟復甦步伐加快

延伸閱讀

GAO：失業救濟金統計不準 支付不足

GAO：失業救濟金統計不準 支付不足
囚犯詐失業救濟金 聖馬刁22人涉案

囚犯詐失業救濟金 聖馬刁22人涉案
世界晚報／死囚也領… 加州受刑人詐騙失業金近10億元

世界晚報／死囚也領… 加州受刑人詐騙失業金近10億元
死囚也領… 加州受刑人詐騙疫情失業金近10億元

死囚也領… 加州受刑人詐騙疫情失業金近10億元

熱門新聞

特斯拉股價不斷飆漲也讓創辦人兼執行長馬斯克身價持續衝高，圖為馬斯克9月初開心訪問德國特斯拉電動車生產工廠畫面。歐新社

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元

2020-11-24 12:18
徐仲薇曾經是台灣知名女藝人，80年代出了「是不是我對你太好」、「掏心」「Being my self」，被譽為候鳥歌手。(報系資料照)

昔玉女歌手徐仲薇 將掌渣打新財管部門

2020-11-29 13:20
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普「二戰」反擊 下台前搞破壞踐踏經濟

2020-11-25 07:55
國際金價27日盤中跌破每盎司1800美元，恐創近兩個月來最大周跌幅。(Getty Images)

發生什麼事？中國多家銀行暫停個人貴金屬業務開戶

2020-11-27 22:07
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年9月初訪問德國柏林附近的超級工廠廠址，與在場人士談話。 ( 歐新社)

馬斯克身價如火箭沖天 擠下蓋茲 躍居全球第二大富豪

2020-11-23 19:22
一項最新調查指出，今年美國千禧世代在申請信用卡時，約有兩成遭到拒絕。（美聯社）

今年美國這個世代申請信用卡有兩成遭拒

2020-11-23 11:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌
趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉