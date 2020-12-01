33年最強 道指11月漲11.8%

道指11月突破3萬點關卡，全月上揚11.8%。（美聯社）

由於11月創下史詩級的強勁漲幅，交易員獲利了結，股指30日大幅下跌。

道瓊工業平均指數 下跌271.13點或0.91%收2萬9638.64點，盤中一度下跌逾400點。史坦普500指數下跌16.72點或0.46%收3261.63點。那斯達克綜合指數下跌7.11點或0.06%收1萬2198.74點。

Travelers和雪佛龍是表現最差的道指成份股，分別下跌3.52%和4.52%。能源股在史指中表現最差，下跌5.4%，為6月24日來單日最糟。

本月表現最好的郵輪公司和航空公司陷入掙扎。Carnival下跌7.41%，挪威郵輪下跌3.42%。美國 航空下跌5.67%，而達美航空下跌1.97%。

儘管下跌，但主要平均指數仍創下多年新高。道指本月上漲11.8%，為1987年1月以來的最佳單月表現，因為疫苗 研發在望加強了人們對經濟平穩開放的信心。史指和那指在11月分別上漲10.8%和11.8%，則是4月以來的最大單月漲幅。

隨著投資人大量湧入跌深個股，本月小型股大漲。羅素2000指數在11月上漲18%，為史上最佳單月表現。

周期性產業對經濟復甦最為敏感，在一系列正面的疫苗新聞帶動下，領漲11月股市。2020年最大輸家的能源股本月上漲26.6%，而金融、工業和材料業同期均上漲至少12.2%。

波音和美國運通(American Express)領漲道指，11月分別上漲45.9%和30%。雪佛龍、摩根大通、迪士尼、IBM和Honeywell本月分別上漲超過20%。

即使美國新冠病毒病例數持續上升，11月仍大幅上揚。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據，美國有超過26.6萬人死於新冠病毒，並且已確認超過1300萬例病例。

Moderna 30日表示，新的試驗數據顯示其新冠病毒候選疫苗的有效性超過94%。該公司還補充說，將立即向食品藥品監督管理局(FDA)申請緊急通關。Moderna股價上漲20.24％。