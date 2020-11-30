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滙豐評估撤出美國消金市場

財經新聞組／綜合報導
滙豐集團正考慮徹底退出美國消費者金融市場。(路透)
滙豐集團正考慮徹底退出美國消費者金融市場。(路透)

金融時報（FT）報導，滙豐集團（HSBC）在評估如何改善北美事業欠佳績效後，已縮減選項，現正考慮徹底退出美國消費者金融市場。

報導引述消息人士說，高階主管打算數周內向董事會呈報這項計畫，以利把資源從美國撤出、轉往更賺錢的亞洲部門。

若結束美國消金事業，這將象徵滙豐集團40年來在美經營全方位綜合銀行的時代落幕。滙豐美國消金部門今年1至3季稅前虧損5.18億美元，去年和前年已分別虧了2.79億和1.82億美元。

鑑於新冠肺炎疫情衝擊和超低利率環境，滙豐決定擴大削減成本，美國事業尤其遭到檢討。滙豐2月表示，計畫省下45億美元成本並裁減3.5萬名員額，現在認為有必要更大刀闊斧砍成本。

兩名消息人士表示，全面退出美國市場不再是選項，「畢竟美國是重要市場」，尤其是投資銀行業務。滙豐也設法壯大美國財富管理事業。

主管也可能向董事會提議精簡投銀客戶名單，把焦點擺在國際客戶，特別是與亞洲和中東有關者。只做美國國內生意的部門，因為缺乏與摩根大通、花旗等華爾街大銀行競爭的優勢，獲利能力較差，重要性將降低。

滙豐在美東約設有224個分行，遠不及摩根大通和美國銀行。在2月整頓計畫中，滙豐表示將砍掉約80個分行。局內人指出，消金部門規模不夠大，在當前環境下更難扭轉頹勢，完全退出的理由充足。另一選項是改採純數位模式，聚焦中國或印度裔客戶。消息人士說，滙豐尚未做最後決定。

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