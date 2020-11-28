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美股11月大漲 削弱聖誕行情

記者張大仁／綜合報導
11月漲太多，怕12月底無以為繼。（美聯社）
11月漲太多，怕12月底無以為繼。（美聯社）

11月的股市大漲可能會讓年終不會有太好的行情。

疫苗前景在望刺激了11月股市轉向工業和金融等周期性類股，這些股票通常在經濟復甦過程中表現良好。

本月以來，史坦普500指數已上漲超過11%。CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「如果漲幅超過10%，那將是自二戰以來第三次11月出現如此高的漲幅。」「如此強勁的11月可能會掩蓋住之後的聖誕行情。」

但他仍然預計即使聖誕行情微不足道，年底股指仍會高於目前水平，並且12月應該還會繼續上揚。平均而言，自二戰以來12月史指上漲1.5%。

但Fairlead Strategies首席技術策略師史塔克頓(Katie Stockton)認為，股市更可能從扯後腿的股票獲得動力，「我認為趨勢會再輪轉回到FANG股票。這可以幫助主要指數維持不墜，甚至可再進一步走高。」

她說，從反向角度來看，市場情緒和貪婪情緒正處於高位，這都可以視為回調訊號。目前上漲個股數量遠高於下跌，「這的確會是種風險，這種極端現象通常領先2至6周。」

史塔克頓表示，FANG股票如臉書、亞馬遜、Netflix和Google母公司Alphabet，再加上蘋果和微軟都呈超賣。這些股票在11月的表現都遜於大盤。

她說：「當相對超買的股票回跌時，FANG類股可以協助止跌。」

她點名蘋果公司就是股指最大的支撐力量，「蘋果占史指權重約6%，占那納斯達克100指數約12%。」蘋果目前股價約在116元，其阻力位在120元，支撐位接近110元。

自年初以來科技股累計上漲33%，但自10月初以來僅上漲4.3%，同期金融股上揚18%，工業股成長15%。

Oppenheimer技術分析師沃德(Ari Wald)說，目前紐約證券交易所(NYSE)中交易的股票有87%位於200日移動均線上方，為2009年10月以來最高水平。當時適逢自金融危機暴跌後開始回升後的幾個月，「有更多股票參與，股市會表現更好。而事實上，如此大量的股票正在參與，其實這是件好事。」

股票 蘋果 指數

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