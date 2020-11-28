我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

聯航開始運送輝瑞疫苗 獲准即接種

財經簡訊

記者張大仁／整理

比特幣暴跌3000元

在接近2017年底的歷史最高點之後，比特幣在不到24小時內暴跌近3000元。倫敦時間25日下午1:45時，比特幣升至1萬9374元，之後隨即暴跌，至27日上午9點已跌至1萬6857元。比特幣的歷史最高價為2017年12月的1萬9783元。今年以來這個最知名的數位貨幣已上揚逾136%。

懸吊故障？特斯拉遭調查

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，已就前懸吊系統的安全問題對約11.5萬輛特斯拉電動車展開調查。該機構在收到43項指控左前或右前懸吊的連桿失效投訴後，將對2015-2017年的Model S和2016-2017年Model X車型進行初步評估。特斯拉於2017年2月發布一份服務公告，描述在製造過程中可能導致前懸吊系統連桿故障。

超越波克夏 特斯拉市值第6

即將納入史坦普500指數的特斯拉股價暴漲，市值27日達到5552.4億元，超過巴菲特的波克夏控股，躍升為美國第6大公司。現在僅落後於科技巨頭蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet和臉書。居首的蘋果市值達1.98兆元，而臉書市值為7888億元。

原油期漲逾7% 連4周走揚

原油期貨在OPEC重要會議之前漲跌互現。紐約商業交易所(NYMEX)1月交割的西德州中質原油(WTI)下跌18分或0.4%，收於每桶45.53元。ICE歐洲期貨交易所1月交割的北海布蘭特原油期貨價格上漲38分或0.8%，收於每桶48.18元。本周WTI上漲7.3%，為10月9日以來最大單周漲幅，且為連續第4周走升；而布蘭特原油上漲7.2%，也是連續第4周上漲。

達美航空 取消感恩節航班

自新冠疫情開始以來，達美航空在最繁忙的假期出遊周中面臨因人員短缺而被迫取消數百趟航班。雖然搭機需求仍不到去年一半，但運輸安全管理局(TSA)機場安檢站在22日和25日的流量超過100萬人次，是8個多月來最高。達美航空26日取消約300架班次，約占班表的20%；27日則取消160班次，約占9%。

臉書Libra 傳最快1月發表

「金融時報」引述熟悉內情人士的話報導，由臉書和其他公司共同創建的全新加密貨幣Libra最快可能會在1月以有限格式推出。由包括臉書在內27個成員組成的的The Libra Association正規畫推出數種傳統貨幣的數位版本。但根據最新報導，現在它僅計畫基於美元的的單一硬幣。

特斯拉 臉書 比特幣

上一則

滬深港通股票範圍 達成兩項擴大共識

下一則

專家：8檔跌深個股 可望翻紅

延伸閱讀

特斯拉11.5萬輛Model S和X遭調查 市值超越波克夏居第6

特斯拉11.5萬輛Model S和X遭調查 市值超越波克夏居第6
特斯拉計畫在中國砸4200萬人民幣 建廠生產充電樁

特斯拉計畫在中國砸4200萬人民幣 建廠生產充電樁
特斯拉在美國召回約9500輛電動車

特斯拉在美國召回約9500輛電動車
特斯拉市值飆 馬斯克擠下比爾蓋茲躍升全球富人榜第二

特斯拉市值飆 馬斯克擠下比爾蓋茲躍升全球富人榜第二

熱門新聞

小米科技創辦人、董事長雷軍19日透露，小米已規畫建設年產能可達千萬支手機的100%無人工廠。(路透)

小米將打造100%無人工廠 產能千萬支手機

2020-11-21 02:11
特斯拉股價不斷飆漲也讓創辦人兼執行長馬斯克身價持續衝高，圖為馬斯克9月初開心訪問德國特斯拉電動車生產工廠畫面。歐新社

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元

2020-11-24 12:18
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：疫後美國經濟將V型復甦 籲善用「白登榮景」

2020-11-20 06:44
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普「二戰」反擊 下台前搞破壞踐踏經濟

2020-11-25 07:55
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年9月初訪問德國柏林附近的超級工廠廠址，與在場人士談話。 ( 歐新社)

馬斯克身價如火箭沖天 擠下蓋茲 躍居全球第二大富豪

2020-11-23 19:22
美聯社

新冠病例增+緊急計畫融資喬不攏 道指跌219點

2020-11-20 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」

劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了

單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了