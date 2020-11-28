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川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

聯航開始運送輝瑞疫苗 獲准即接種

零售股引領漲勢 史指那指創新高

記者張大仁／綜合報導

由於政治不確定性下降和疫苗前景的利多，交易員結束強勁的一周，股指上揚。

道瓊工業平均指數上漲37.9點或0.13%收2萬9910.37點。史坦普500指數上漲8.7點或0.24%收3638.25點，創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲111.44點或0.92%收1萬2205.85點，也是歷史新紀錄。27日股市提早在下午1點收盤。

本周道指、史指分別上漲2.2%和2.3%，而那指上揚近3%。道指本周還創下歷史新高，首次突破3萬點。

由於投資人押注假日購物旺季，零售商引領漲勢。SPDR史坦普零售ETF(XRT)上漲0.86%，創歷史新高。Gamestop上漲9.02%，Etsy上漲10.66%。在Adobe Analytics統計感恩節當天網路銷售額達到創紀錄的51億元後，亞馬遜上漲0.32%， Shopify上漲1.47%。

川普總統的評論也有助於改善情緒。他表示，如果選舉人團投票確認總統當選人白登，他會離開白宮

股市創下新高，部分歸因於大量的新冠病毒疫苗試驗的正面數據。

輝瑞和BioNTech本月初表示，它們研發中的疫苗有效率為90%以上。 Moderna也表示研發中的疫苗在試驗中非常有效。

疫苗 指數 白宮

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