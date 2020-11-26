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最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

財經簡訊

記者張大仁╱整理

耐久財資本財 10月訂單趨緩

商務部表示，10月不含飛機的非國防資本財訂單增加0.7%，低於9月的1.9%；一般耐久財訂單在9月增加2.1%之後，在10月成長1.3%。運輸部門訂單10月增加1.2%，低於前月的3.3%；汽車和零件訂單下跌3.2%，民用飛機在連續3個月零訂單後激增38.8%。

第3季GDP 年增33.1%不變

商務部公布，第3季國內生產總值(GDP)年增率維持史上最高33.1%的成長率不變，第2季修正為萎縮31.4％，為自1947年政府創紀錄以來的最低水平。估計第4季GDP成長率將低於5%。雖然疫苗訊息令人振奮，但隨著冬季到來，新冠病例數激增，經濟學者大幅調降明年第1季GDP成長預測。

首申失業金數77.8萬 高於預期

勞工部報導，截至11月21日當周首度申請失業救濟金人數達77.8萬，高於接受《道瓊》調查經濟學者預測的73.3萬人，高於前周的74.2萬。連續申領補助金人數繼續下降至607萬，減少了29.9萬人。截至11月7日當周，總申領人數增至2045萬，較前周增加13萬5297人。

Salesforce傳將收購Slack

《華爾街日報》報導，Salesforce正就收購Slack進行談判，最快下周公布結果。Slack股價飆升37.64%，Salesforce則下跌5.38%。目前尚不清楚這筆交易的價值，但根據報導，Slack市值已激增至超過200億元，成為史上最大軟體收購案之一。IBM在2019年斥資340億元收購Red Hat，微軟在2016年以270億元收購LinkedIn。

特斯拉召回9500輛Model X和Y

特斯拉宣布召回超過9500輛Model X和Model Y電動車，原因是車頂飾板和螺栓可能有未能完全栓緊的問題。根據美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)文件，召回的汽車涵蓋2015年9月17日至2016年7月31日間生產的9136輛ModelX，以及401輛2020年分的Model Y。

達美機師同意減薪5% 免放無薪假

達美航空機師工會投票通過同意減薪，以避免在2022年前放無薪假。根據協議，達美航空將機師的保證工時降低5%。本月底前原可能被放無薪假的1700多名機師，將獲得每月30小時的部分報酬，而且不必飛行。由1萬3000名機師組成的工會，有74%投票贊成減薪。

特斯拉 投票 商務部

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