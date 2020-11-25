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台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

財經簡訊

記者張大仁／整理

全美房價指數年增7% 6年最大

根據S&P CoreLogic Case-Shiller美國國家房屋價格NSA指數，9月房價從8月年增5.8%提高至年增7%，為2014年9月以來最大年度漲幅。現在房價比2006年的最高峰高出近23%。10城綜合指數同增6.2%，高於上月的4.9%；20城綜合指數上漲6.6%，高於上月的5.3%。由於疫情因素，底特律沒有資料。

風管不足 小摩遭罰2.5億元

在監管機構發現其資產和財富管理部門存在「不當行為」後，摩根大通(JPMorgan Chase)同意支付2.5億元罰款。財政部貨幣監理署(The Office of the Comptroller of the Currency)指出，摩根大通的風管措施「不足」以規避業務中的「利益衝擊」。小摩對此不承認也不否認。這也是該行2個月內第二次遭罰款。

DoorDash以250萬元與DC和解

華府檢察長辦公室宣布與DoorDash達成250萬元的和解協議，有關該公司誤導消費者如何給予外送員小費。檢察長辦公室於2019年11月起訴DoorDash，指稱該公司誤導客戶以為所支付的小費會直接納入外送員薪資中，其實DoorDash在2017年用這筆錢來支付2019年以前的最低薪資。

特斯拉市值超越5000億元

特斯拉股價24日開盤後飆升至540元，收報555.38元，市值超過5000億元。該公司股價今年以來一路直升，上漲5倍多。雖然市值僅具象徵意義，但它凸顯了CEO馬斯克追求成長的動力。特斯拉在1月成為首家市值達1000億元的美國汽車製造商。

迪克體育用品總裁將接任CEO

在疫情期間，迪克體育用品(Dick’s Sporting Goods)一直在推動網路銷售，並鼓勵購物者使用店內取貨選項。該公司第3季網路銷售額約占淨銷售額總額的21%，高於去年同期的13%。同時宣布現任總裁霍巴特(Lauren Hobart)將在明年2月1日接替65歲的史塔克(Ed Stack)出任CEO。

中國銷量增逾70% 蒂芙尼獲利佳

即將被法國精品巨頭路易威登集團(LVMH)收購的蒂芙尼(Tiffany)，上季獲利超出華爾街的預期，得益於中國銷量成長逾70%以及國內需求回升。其亞太地區銷售額成長30%，而美洲地區則下降16%，遠低於上季的降幅46%。預測假日銷售額將下降5%以內，高於分析師預測的3%。它還預計本季獲利將成長5-10%。

指數 特斯拉 房價

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