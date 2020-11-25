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道指觸3萬點 未來領漲動力仍不明

記者張大仁╱綜合報導

股市24日上漲，道瓊工業平均指數站上3萬點。這波漲勢是因川普政府開始為總統當選人白登(Joe Biden)展開過渡工作，且在白登提出內閣人選後出現進一步上漲，包括提名前聯準會(Fed)主席葉倫(Janet Yellen)擔任財政部長。

考慮到她在Fed任內的長期經濟擴張中維持低利率，許多投資人認為選擇葉倫有利股市。她也可能推動進一步的財政紓困措施。

3位市場觀察家對此提出看法。

CNBC名嘴克萊默(Jim Cramer)著眼於市場投機性：「我認為市場分成兩類。其中一個是周期性市場，表現非常好。然後就是投機部分，這很瘋狂。股市中有很多每個人都相信是下一支特斯拉的股票，並且這些股票漲幅驚人，讓人卻步。」「投機往往會出現一些大型拋售，只是目前還沒有發生。」

Bespoke Investment Group聯合創始人希奇(Paul Hickey)表示，接下來領漲動力仍然不明，「現在的史坦普500指數和2個月前水平相當，的確仍在整盤從春季低點以來的大規模反彈。過去一周一直在整理上半月的強勁反彈，像是猛衝4分鐘後就累了，必須調整呼吸休息一下，重新聚積動能。」

安聯全球投資公司(Allianz Global Investors)美國資深投資策略師馬哈珍(Mona Mahajana)認為，「本季以來周期性類股表現非常好，而且史指上漲6%；其中能源、金融、工業等周期性類股上漲13%至19%。因此很明顯地，疫苗問世、白登勝選以及分裂的國會，都是開始輪轉至價值型的原因。」

她說，「但若拉長成長型和價值型之間輪轉的觀察周期後可發現，現在仍處在輪轉初期。真正值得期待的時機可能會在明年下半年，屆時消費者行為實際上將重回疫情前水平。因為估計疫苗將會普遍接種。」

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