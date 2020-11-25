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1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

店面關閉傷銷售 A&F有因應之道

記者張大仁╱綜合報導

由於新冠病毒(Covid-19)病例增加，Abercrombie & Fitch可能面臨更多臨時關閉店面的可能性。即使該公司財報呈現盈馀，但其股價仍下跌，因為投資人擔心停業可能威脅到Abercrombie的關鍵假日購物季。

Abercrombie現在預測第4季銷售下降5%至10%，比第3季的降幅更大。

CEO霍洛維茲(Fran Horowitz)表示，該公司已制訂計畫來緩解因關閉而遭到的打擊。在3月疫情大流行開始後，沒有一家零售商能夠做到阻止病毒傳播。她說：「我們花了一年時間積極管理，已經找到解決之道。」「在今年返校季期間，80%的加州店面關閉，但我們已有應對方法。」

她指出，隨著網路銷售的增加，A&F已經學會如何更嚴格地控制庫存，並在網站上推動銷售。在對休閒服裝和舒適配飾的需求推動下，Abercrombie第3季數位銷售額成長了43%。

不計一次性項目，截至10月31日的第3季該公司每股獲利76分，淨銷售額同比下降5%至8.197億元；獲利和銷售額均超過預期。

全球公衛危機也影響Abercrombie美國以外的業務。該公司表示，截止23日，由於各國封鎖政策，其歐洲、中東和非洲地區約半數店面關閉。美國有4家分店仍關閉。

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