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百思買銷售勝預期 3大因素拉低利潤

記者張大仁╱綜合報導

百思買(Best Buy)第3季獲利超出華爾街預期，但由於預警運輸成本上升、庫存面臨挑戰和假日銷售低獲利率，該股收跌7%。

由於新冠疫情的不確定性，該零售商拒絕提供第4季財測，這通常是電子和科技產品採購的高峰時期。

財務長比路納斯(Matt Bilunas)表示，將因包裹附加費和遊戲機的銷售而增加供應鏈成本，遊戲機雖是熱門節日禮物，但利潤較低，將對獲利帶來壓力。

他說：「我們相信第4季銷售成長仍呈正面，但並不預期能維持第3季的水平。」

百思買CEO巴里(Corie Barry)在電話會議上說，該公司受惠於美國人減少旅遊和外食的支出，相對增加家庭用品的支出，「目前以科技為主的家庭生活方式加強了我們對戰略方向和目標的信念。」

百思買第3季淨利3.91億元，合每股1.48元，而去年同期為2.93億元或每股1.10元。不計特殊項目，該公司每股獲利2.06元，高於接受Refinitiv調查分析師平均預期的1.70元。

營收從一年前同期的97.6億元增至118.5億元，超出華爾街預期的110億元。

該公司同店銷售額總體增加23%。美國同店銷售額成長22.6%，而國際部門則增加27.3%。

當季美國網路收入成長174%達38.2億元。是該公司史上全美網路收入單季次佳，甚至超過該公司前一個假日銷售季的電商銷售額。

在疫情期間，由於越來越多消費者需要科技產品來建立家庭辦公室或幫助孩子們遠距上學，百思買的銷售受到居家令的推動。雖然被認為是不可或缺的零售商，該公司還是在疫情爆發的前幾個月就決定關閉店面，改用路邊取貨。

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