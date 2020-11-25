我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

多項利多齊發 股指創新高 道指登3萬點

記者張大仁╱綜合報導
股指24日全面走升，道指登上3萬點。（美聯社）
股指24日全面走升，道指登上3萬點。（美聯社）

在傳出疫苗利多消息、2021年實現強勁經濟復甦的希望，以及川普政府批准開始交接工作緩解了政治不確定性後，道瓊工業平均指數24日大漲，首次登上3萬點。

道指上漲454.97點或1.54%收3萬46.24點，盤中最高達3萬116.51點。雪佛龍上漲5%，領漲道指。摩根大通和美國運通分別上漲逾3.7%。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)就道指的里程碑指出：「這再次提醒人們，股市和經濟已自3月的谷底反彈了多少。」「即使3萬點與2萬9999點並沒有太大區別，但這些里程碑式的數字還是有些特別之處。」

在此同時，史坦普500指數攀升57.82點或1.62%收3635.41口，同創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲156.15點或1.31%收1萬2036.79點。小型股羅素2000也創下歷史新高，上漲1.9%收1853.53點。

24日的漲幅使道指本月漲幅超過13%，是1987年以來最大單月漲幅。史指和那指在11月分別上漲11.2%和10.3%，是4月以來最佳單月表現。

阿斯利康(AstraZeneca)23日宣布，中期分析顯示其疫苗的平均功效為70%。本月初輝瑞和BioNTech還有Moderna發布了強勁的疫苗數據。

在總務署(General Services Administration)署長墨菲(Emily Murphy)通知總統當選人白登(Joe Biden)，川普政府將在過渡期提供聯邦資源後，交易員也對日益清晰的政治透明度而歡呼。

同時，白登將提名前聯準會(Fed)主席葉倫為財政部長。許多人認為選擇葉倫對股市有利，因為在她任內以長期低利率監督長期的經濟成長，並且可能會推動進一步的財政紓困措施。

Raymond James華盛頓政策分析師米爾斯(Ed Mills)表示：「我認為這是個強烈的訊號，表明白登將專注於重建經濟，而不是奉行積極的監管政策。」「與被視為黨派人選相比，她代表了將有更多財政支持的聲音。除了對股市是個正面發展外，對整個經濟而言更重要。」

疫苗 指數 白登

上一則

百思買銷售勝預期 3大因素拉低利潤

下一則

華為入股潤華全芯 一年多來投資第17家半導體

延伸閱讀

台可得460萬劑疫苗 專家悲觀：太少 強國用剩才輪我們

台可得460萬劑疫苗 專家悲觀：太少 強國用剩才輪我們
米努勤下台前搞小動作？讓葉倫難動用4550億美元資金

米努勤下台前搞小動作？讓葉倫難動用4550億美元資金
美元下跌 大宗商品貨幣受追捧

美元下跌 大宗商品貨幣受追捧
道指觸3萬點 專家分析後市

道指觸3萬點 專家分析後市

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：疫後美國經濟將V型復甦 籲善用「白登榮景」

2020-11-20 06:44
最新調查顯示，美國自新冠病毒疫情爆發以來，已增加200家僵屍企業。（路透）

波音、達美到梅西…美殭屍企業暴增 負債近1.4兆元

2020-11-17 23:01
小米科技創辦人、董事長雷軍19日透露，小米已規畫建設年產能可達千萬支手機的100%無人工廠。(路透)

小米將打造100%無人工廠 產能千萬支手機

2020-11-21 02:11
特斯拉股價不斷飆漲也讓創辦人兼執行長馬斯克身價持續衝高，圖為馬斯克9月初開心訪問德國特斯拉電動車生產工廠畫面。歐新社

創辦人成全球第二富豪隔天 特斯拉市值也破5千億美元

2020-11-24 12:18
專家指出，加高級汽油比較好是種迷思。（路透）

加高級汽油 全美每年白花20億元

2020-11-17 13:05
輝瑞疫苗再報捷，帶動美股早盤小漲。路透

輝瑞疫苗再傳捷報 美股早盤漲逾100點

2020-11-18 10:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情