多項利多齊發 股指創新高 道指登3萬點

股指24日全面走升，道指登上3萬點。（美聯社）

在傳出疫苗 利多消息、2021年實現強勁經濟復甦的希望，以及川普政府批准開始交接工作緩解了政治不確定性後，道瓊工業平均指數 24日大漲，首次登上3萬點。

道指上漲454.97點或1.54%收3萬46.24點，盤中最高達3萬116.51點。雪佛龍上漲5%，領漲道指。摩根大通和美國運通分別上漲逾3.7%。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)就道指的里程碑指出：「這再次提醒人們，股市和經濟已自3月的谷底反彈了多少。」「即使3萬點與2萬9999點並沒有太大區別，但這些里程碑式的數字還是有些特別之處。」

在此同時，史坦普500指數攀升57.82點或1.62%收3635.41口，同創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲156.15點或1.31%收1萬2036.79點。小型股羅素2000也創下歷史新高，上漲1.9%收1853.53點。

24日的漲幅使道指本月漲幅超過13%，是1987年以來最大單月漲幅。史指和那指在11月分別上漲11.2%和10.3%，是4月以來最佳單月表現。

阿斯利康(AstraZeneca)23日宣布，中期分析顯示其疫苗的平均功效為70%。本月初輝瑞和BioNTech還有Moderna發布了強勁的疫苗數據。

在總務署(General Services Administration)署長墨菲(Emily Murphy)通知總統當選人白登 (Joe Biden)，川普政府將在過渡期提供聯邦資源後，交易員也對日益清晰的政治透明度而歡呼。

同時，白登將提名前聯準會(Fed)主席葉倫為財政部長。許多人認為選擇葉倫對股市有利，因為在她任內以長期低利率監督長期的經濟成長，並且可能會推動進一步的財政紓困措施。

Raymond James華盛頓政策分析師米爾斯(Ed Mills)表示：「我認為這是個強烈的訊號，表明白登將專注於重建經濟，而不是奉行積極的監管政策。」「與被視為黨派人選相比，她代表了將有更多財政支持的聲音。除了對股市是個正面發展外，對整個經濟而言更重要。」