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NRF：假日銷售 估增3.6-5.2%

記者張大仁／綜合報導

根據最新預測，儘管新冠疫情已對零售業造成各種衝擊，但零售商可能最終會在2020年底前取得良好的業績。該預測的理由是強勁的股市、房價上升和創紀錄的個人儲蓄率，都是推動開支成長的因素。

全國零售聯合會(NRF)表示，預計11月和12月的假日銷售將同比增加3.6%至5.2%，達7553億元至7667億元。

NRF首席經濟學者克萊恩亨茲(Jack Kleinhenz)說：「由於新冠疫情，消費者的消費意願尚不確定。」由於在旅遊和娛樂上的支出大都被節制，消費者有更多錢可以花在其他項目上。

NRF指出，去年假日銷售增加4%至7291億元。在過去5年中，假日銷售平均成長3.5%。該銷售預測不包括汽車經銷商、加油站和飯店。

NRF表示，部分購物者可能會避免前往實體店面，將更多消費轉移至網購。零售商也一直在敦促購物者採用路邊取貨等服務來緩解其供應鏈的壓力。NRF預計網路和其他非店內銷售額將增加20%至30%，在今年假日購季達到2025億元至2184億元，而2019年為1687億元。

NRF總裁兼CEO謝伊(Matt Shay)表示：「假期前景非常光明。」「消費者已開始非常投入並在尋找慶祝機會。預期今年購物季的成績會不錯。」

這項預測往年都在10月發布，今年則因新冠病毒大流行的不確定性而順延。

本月初的總統大選也令消費者分心，特別是後來仍被要求重新計票。有關政府額外紓困措施的可能性，談判來來回回進行也是另一項變數，

美國10月零售額成長低於預期。自選舉日之後，疫情感染和死亡人數激增，也可能進一步損害銷售。失業率仍然很高，部分州再次開始關閉室內用餐場所，並推出其他限制措施，可能導致企業休假或裁員。

疫情 零售商 紓困

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