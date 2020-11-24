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專家：生存艱難 旅遊股慘跌

記者張大仁／綜合報導

旅遊產業陷入困境。因新冠病例數攀升，CDC在感恩節前發出旅遊警告，航空公司、酒店和遊輪股票上周大跌。

在CDC宣布之前，Expedia發布統計，有60%的美國消費者感恩節不會出遊。數據顯示，打算出遊的人中平均只會離家250英里，低於一年前的450英里。

BK Asset Management外匯策略總經理史洛斯堡(Boris Schlossberg)認為，旅遊股的復甦之路可能艱難。

他說：「股市正在定價甚至到現在都還沒有發生過的絕對完美情況，也就是疫苗將為所有人提供免疫，讓大家都能出門旅遊。」「從現在開始，所有這些公司都將經歷非常艱難的生存期，賺錢不易。」「但這些個股有些已經被超買，而且非常容易遭到拋售，因為消費者的參與度非常低。」

史洛斯堡警告，在全國性新冠病例數量上升之下，消費者活動可能在未來幾周內繼續「收縮」，「在此之下，消費者回歸旅遊所花費的時間將比市場認為能真正開始獲利時間的要長得多。」

Piper Sandler資深技術分析師強生(Craig Johnson)指出，另一個投資標的似乎已經被「接種」疫苗了。

他說：「看看JETS ETF。」「我認為大多數投資人的目標都已超越這個短期旅遊旺季。」

他指出：「從JETS ETF與新冠病毒病例的相關性來看。在6月至7月的病例高峰期間，ETF反而走低。現在則是出現完全相反的走勢，那就是疫苗即將出爐，病例數急劇上升，而這支ETF也在上升。」

對於強生來說，這意味著投資人並不在乎旅遊類股全面復甦可能要花費多長時間，「他們聚焦在疫苗接種，如果JETS ETF升破21元，就可望再向上走，也許會升至30元左右。」

不過史洛斯堡不太同意這個看法，他認為「JETS因疫苗而出現的暴衝行情將會逐漸消失」。

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