活用VR 企業遠距辦公加分

企業開始運用虛擬實境（VR），協助遠距上班的新員工建立職場情誼。（路透）

在因應疫情 實施遠距辦公的模式下，許多企業主管察覺到，透過視訊通話和其他數位設備難以維持團隊的合作能力，一些企業因此開始運用虛擬實境（VR ），協助遠距上班的新員工建立職場情誼。

華爾街日報報導，金融服務業者富達投資（Fidelity Investment）今年5月寄送VR設備給業務營運部門的140多名新職員，這些員工透過VR參與團隊凝聚活動、遊戲和一些培訓課程，因為該公司希望在遠端連線的情況下，新進員工也能獲得以往在波士頓總部舉行為期兩周培訓的類似體驗。

富達應用科技中心新興技術負責人舒埃拉（Adam Schouela）說：「我們運用VR的感官性和合作性元素。當人們無法實際共處時，這些感官要素讓我們有相聚的感覺。」

隨新冠疫情在全球肆虐，各國已反復實施封鎖超過半年，迫使企業加緊應對遠距辦公員工日益增加的各種需求。科技大廠IBM服務部門副總裁福斯特（Mark Foster）表示：「疫情凸顯企業要能喚起員工投入度、與部屬溝通並支持僱員的重要性。」

愈來愈多公司察覺，視訊會議 能發揮的效果有限，但運用VR，可打造出有如電玩遊戲般的沉浸式體驗。這種特性已吸引許多公司，企業高層將VR視為模擬面對面團隊互動的一種方式。

富達金融業務高級助理雷迪奇（Starr Redic）說，使用VR的經歷令她更加專注，比一系列視訊會議培訓好得多。當她戴上VR頭盔後，就能逃脫居家空間的限制，與同事在一間窗外飄著白雪的虛擬小屋內尋寶，還在一間多功能教室內玩你畫我猜遊戲。

雷迪奇指出：「VR使我們更有參與感和互動感，這很重要，因為大家已經被困在家中好幾個月。」舒埃拉說，在參加VR體驗的140多名員工中，逾半數員工表示，這項科技幫助他們自然而然地與同儕打交道。

自2014年來，富達不斷測試各款VR設備的各種用途，並於2017年加速應用。富達客服中心的數千名員工已透過VR參與同理心和溝通技巧培訓課，而該公司正計畫將VR落實於更多培訓課程、擴展至更多員工身上。