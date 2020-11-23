一個小玩笑 成就Airbnb王國

為旅遊人士與空房待租者牽線的旅遊租屋房網站愛彼迎（Airbnb）成立12年，收入從第一年每星期僅734元擴大到目前單季破10億元，終於熬出頭來，11月中旬申請股票 掛牌上市。

愛彼迎2008年8月成立，隔年2009年時，一星期約收入734元，聲稱朝著「拉麵獲利」（ramen profitability）的方向邁進。「拉麵獲利」的概念是，獲利僅足夠支付基本支出。「拉麵」是人們為了省錢而吃的超低價速食麵，目前價位是24包4.8元。

2009年1月，愛彼迎聯合創辦人兼執行長切斯基（Brian Chesky）透過電郵要求Y世代年輕合夥人格雷厄姆（Paul Graham）提出該公司最新財務報告。

格雷厄姆回信中提到，當周到那天為止，已收進734元費用，每星期必須達1000元才算有拉麵獲利；他仍保有那封電郵的屏幕截圖。

「拉麵獲利」讓它站穩腳步

格雷厄姆2009年7月在他的部落格中寫道：「拉麵獲利」的模式讓新創公司有時間站穩腳步。保有拉麵獲利，意味著初創公司的收入足以支付創辦人的生活費，這與初創公司追求盈利的傳統形式不同，傳統獲利的概念是，一場大賭注最終會得到足夠的回報，而拉麵獲利的重點是，爭取時間。

愛彼迎公司11月16日遞交股票公開發行申請書及招股說明書等文件（S-1）； 文件顯示，該公司第三季淨所得2.19億元，營收為13.4億元。

已成初創企業寵兒的愛彼迎公司創業故事親切有趣，創業點子最初始於蓋比亞（Joe Gebbia）。話說2007年時，蓋比亞發一封電郵給互為室友的朋友切斯基，提到他們住的地方附近因一場設計大會而旅館客滿，於是建議出租他們舊金山Rausch Street公寓的睡墊、無線上網服務、小辦公桌再外加早餐來賺一些錢，字裡行間輕鬆隨興，信尾還加上一笑：「哈！」

「雖只是隨意的一封電郵，卻改變蓋比亞和許多人的一生。」蓋比亞在推特（tweet）上說，創業始於一個點子。

很快的，愛彼迎公司2008年8月11日創立，因最初出租氣墊床，所以公司取名「 Airbed＆Breakfast」（氣墊床與早餐）。

不久後，切斯基與蓋比亞為了自己和公司生存，背了一大堆信用卡 債務。

切斯基2017年在播客「Masters of Scale」中向社群網站 LinkedIn聯合創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）提到創業往事，他說，那時候創業倆人都破產了，已經很瘦，體重還在下降，一般人會將棒球卡放在活頁本裡，他們則放了信用卡，當時他積欠信用卡債2萬5000元，蓋比亞也有數萬元卡債，生死攸關，亟需搶救。

自創主題麥片成了救生圈

結果，自創主題的早餐麥片成了救生圈。愛彼迎創辦夥伴們配合2008年總統大選而推出以候選人歐巴馬（Barack Obama）為主題的早餐麥片，沿用知名麥片品牌Cheerios ，而新創Obama O's （歐巴馬 O's），又推出另一候選人馬侃（John McCain）為主題的早餐麥片Cap'n McCain's，比照另一早餐麥片品牌Cap'n Crunch。

切斯基回憶，他們必須親自製作早餐麥片，要自製麥片盒、一一粘合，共計1000盒早餐麥片，當時忙到深夜時分，他想：「查克柏格（Mark Zuckerberg）創立臉書（Facebook）是否也要自己動手粘合早餐麥片盒？」答案：「不是。」他覺得那並非好兆頭。

沒想到，自製早餐麥片策略成功，成了轉捩點。每盒單價40元、進帳4萬元。愛彼迎因為這筆現金而存活下來，此後不久，被創投公司Y Combinator接受。

切斯基在圖片社群分享媒體Instagram上貼出一篇文章說， 到了2017年，愛彼迎的成功已足以讓執行長切斯基被邀請到他高中和大學母校演講。

切斯基1999年高中畢業，他在畢業紀念冊照片旁寫了一段話（取材自知名脫口秀喜劇演員Jerry Seinfeld）「我敢肯定，我將一無所獲。」他在Instagram上說這很有趣。

如今，愛彼迎不再為拉麵獲利而苦苦掙扎、也不需要出售自製早餐麥片維持生計，但由於新冠疫情，該公司確實因人們減少旅遊而受影響，不過，人們在家工作或者暑假期間度假終究仍需要租用鄉村小屋和度假屋。