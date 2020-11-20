我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄32.6萬超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

財經簡訊

記者張大仁／整理

首次申請失業金人數 5周來首升

勞工部表示，截至11月14日當周首次申請失業救濟金人數為74.2萬，高於接受「道瓊」調查經濟學者預估的71萬，為5周來首度高於預期。較穩定的4周移動平均人數減少1萬3750人至74.2萬人。持續申領數下降42.9萬人至637萬，是疫情以來新低。投保失業率也降至4.3%。

Model S 消費者報導不推

「消費者報導」決定不再推薦特斯拉的Model S，並且嚴辭抨擊新型Model Y的可靠性。該刊物在年度汽車可靠性報告中，將15年排名第一的豐田汽車拉下寶座。報告指出，特斯拉的Model S在氣壓懸架、主電腦和觸控幕控制方面存在問題；而Model Y的車身和油漆也存在問題。

臉書94.7%仇恨言論 AI刪除

臉書宣布其人工智慧軟體現在已能檢測94.7%被平台刪除的仇恨言論。臉書科技長史洛佛(Mike Schroepfer)在博客貼文中透露了這個數字，並補充說它比一年前的80.5%和2017年的24%明顯增加。臉書、推特和TikTok之類的社群媒體因未能將限制仇恨言論而備受批評。

梅西百貨同店銷售 降逾20%

梅西百貨(Macy's)財報顯示，消費者在疫情期間減少衣服和配件的支出，其上季同店銷售額下降20.2%。當季淨虧損9100萬元或每股29分，而去年同期為淨利200萬元或每股1分。不計一次性費用，股虧損19分，低於分析師預期的虧損79分。營收從上年同期的51.7億元降至39.9億元，超過分析師預期的38.6億元。

盤中破500元 特斯拉股價新高

特斯拉股價再創歷史新高，盤中一度上探508.61元，收盤報499.27元。自史坦普道瓊指數(S&P Dow Jones Indices)本周宣布將在12月21日將其納入史坦普500指數後，特斯拉股價一路上揚，目前正處8月21日以來最佳單周走勢，特斯拉8月31日以1分4比例進行股票分拆。今年以來其股價已上漲逾490%。

BuzzFeed收購HuffPost

BuzzFeed以未披露的價格自Verizon Media手中收購綜合新聞和網路論壇網站HuffPost。兩家公司表示，除了出售HuffPost之外，Verizon還將成為BuzzFeed的少數股東。Verizon Media和BuzzFeed將在彼此平台上聯合發布內容。這也讓BuzzFeed CEO佩瑞提(Jonah Peretti)再度與他共同創立的HuffPost重聚。

特斯拉 股價 臉書

上一則

阿里被螞蟻拖累 在美遭集體索賠

下一則

737 Max復飛 波音長線看好

延伸閱讀

《消費者報告》汽車可靠度排名 特斯拉落居倒數第2

《消費者報告》汽車可靠度排名 特斯拉落居倒數第2

梅西百貨同店銷售額降20% 驚見500元 特斯拉股價創新高

梅西百貨同店銷售額降20% 驚見500元 特斯拉股價創新高
挑戰特斯拉 GM新增70億投資

挑戰特斯拉 GM新增70億投資
中國車市「銀十」 五菱宏光賣贏特斯拉

中國車市「銀十」 五菱宏光賣贏特斯拉

熱門新聞

最新調查顯示，美國自新冠病毒疫情爆發以來，已增加200家僵屍企業。（路透）

波音、達美到梅西…美殭屍企業暴增 負債近1.4兆元

2020-11-17 23:01

美國銀行認為美股正在做頭 已可開始賣出風險資產

2020-11-17 08:04
美國科技股今年漲勢凌厲，但分析師認為明年光芒可能減弱。(路透)

美科技股漲勢近尾聲？明年可能輪這些股票領風騷

2020-11-12 08:39
川普企圖重振煤炭產業，終屬枉然。（美聯社）

螳臂擋車，川普的煤炭政策一開始就註定失敗

2020-11-15 19:53
輝瑞疫苗再報捷，帶動美股早盤小漲。路透

輝瑞疫苗再傳捷報 美股早盤漲逾100點

2020-11-18 10:05
專家指出，加高級汽油比較好是種迷思。（路透）

加高級汽油 全美每年白花20億元

2020-11-17 13:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切