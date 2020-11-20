紓困談判恢復 股指3日來首升

新冠病毒病例持續增加，交易員重新增加對主要科技股的投資，股指小幅上漲。

道瓊工業平均指數 上漲44.81點或0.15%至2萬9483.23點，盤中一度下跌逾200點。史坦普500指數上漲14.08點或0.39%收3581.87點。那納斯達克綜合指數上漲103.11點或0.87%收1萬1904.71點。這是股指3天來首度走升。

Netflix和亞馬遜分別上漲0.6%和0.37%。Alphabet上漲1.03%。微軟上漲0.63%，蘋果和臉書分別上漲0.52%和0.36%。

參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)同意恢復新的財政紓困措施談判，股市也受到提振。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據顯示，美國 每日新感染冠狀病毒的7日平均數為16萬1165人，比上周增加26%。美國總共已確認超過1150萬例新冠病毒病例。

初步數據顯示，在輝瑞和BioNTech表示其研發中的新冠病毒候選疫苗 有效率為95％之後第二天，牛津大學和阿斯利康(AstraZeneca)也宣布其候選疫苗在所有成年人中引發類似的免疫反應。

在美國大選結束和潛在新冠病毒疫苗利多消息傳出後，本月股市上揚。史指和那指上漲逾9%，道指上揚11.3%，小型股羅素2000指數上漲逾15%。