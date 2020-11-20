我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄32.6萬超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

紓困談判恢復 股指3日來首升

記者張大仁／綜合報導

新冠病毒病例持續增加，交易員重新增加對主要科技股的投資，股指小幅上漲。

道瓊工業平均指數上漲44.81點或0.15%至2萬9483.23點，盤中一度下跌逾200點。史坦普500指數上漲14.08點或0.39%收3581.87點。那納斯達克綜合指數上漲103.11點或0.87%收1萬1904.71點。這是股指3天來首度走升。

Netflix和亞馬遜分別上漲0.6%和0.37%。Alphabet上漲1.03%。微軟上漲0.63%，蘋果和臉書分別上漲0.52%和0.36%。

參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)同意恢復新的財政紓困措施談判，股市也受到提振。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙整的數據顯示，美國每日新感染冠狀病毒的7日平均數為16萬1165人，比上周增加26%。美國總共已確認超過1150萬例新冠病毒病例。

初步數據顯示，在輝瑞和BioNTech表示其研發中的新冠病毒候選疫苗有效率為95％之後第二天，牛津大學和阿斯利康(AstraZeneca)也宣布其候選疫苗在所有成年人中引發類似的免疫反應。

在美國大選結束和潛在新冠病毒疫苗利多消息傳出後，本月股市上揚。史指和那指上漲逾9%，道指上揚11.3%，小型股羅素2000指數上漲逾15%。

指數 美國 疫苗

上一則

737 Max復飛 波音長線看好

下一則

盯炒房 台灣央行已經「開查」

延伸閱讀

羅大招募嬌生疫苗臨床試驗志願者

羅大招募嬌生疫苗臨床試驗志願者
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
輝瑞疫苗防護率達95%有效 緊急申請授權 預期年底供2000萬人接種

輝瑞疫苗防護率達95%有效 緊急申請授權 預期年底供2000萬人接種
美國疫苗好 中國受委屈？

美國疫苗好 中國受委屈？

熱門新聞

最新調查顯示，美國自新冠病毒疫情爆發以來，已增加200家僵屍企業。（路透）

波音、達美到梅西…美殭屍企業暴增 負債近1.4兆元

2020-11-17 23:01

美國銀行認為美股正在做頭 已可開始賣出風險資產

2020-11-17 08:04
美國科技股今年漲勢凌厲，但分析師認為明年光芒可能減弱。(路透)

美科技股漲勢近尾聲？明年可能輪這些股票領風騷

2020-11-12 08:39
川普企圖重振煤炭產業，終屬枉然。（美聯社）

螳臂擋車，川普的煤炭政策一開始就註定失敗

2020-11-15 19:53
輝瑞疫苗再報捷，帶動美股早盤小漲。路透

輝瑞疫苗再傳捷報 美股早盤漲逾100點

2020-11-18 10:05
專家指出，加高級汽油比較好是種迷思。（路透）

加高級汽油 全美每年白花20億元

2020-11-17 13:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切