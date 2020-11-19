我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

成本拖累 勞氏獲利未達預期

記者張大仁／綜合報導

受勞動成本上升和電商投資的拖累，勞氏(Lowe's)第3季財報獲利預測略低於預期，股價下跌4%。

不過它的同店銷售額猛增逾30%，其中網路銷售額更翻倍成長，這是因為新冠疫情讓更多人前往其店面和網站購買修繕房屋的商品。

但是，投資人忽視這部分的優益表現，將眼光投向未來，以及該公司在新冠危機緩解後會有的表現。

Oppenheimer分析師奈吉爾(Brian Nagel)說，「接下來會如何？我認為這是市場此刻認真提出的問題。」「市場擔心這些公司如何應對這些無法比較的狀態。」

截至10月30日的第3季，勞氏淨利從去年同期的10.5億元或每股1.36元降至6.92億元或每股91分。不計11億元的債務消除稅前虧損，該公司每股獲利1.98元，較分析師的估計低1分。

銷售額從上年同期的173.9億元增至223.1億元，超出市場預期的212.5億元。

網路銷售以及開業至少12個月的實體店面銷售激增30.1%，超過預期的22.8%。其中網路銷售成長106%。

總裁兼CEO埃里森(Marvin Ellison)表示，所有商品部門的銷售額增加至少15%，而所有地區銷售額都增加逾20%。

該公司表示，在專業人士和自己動手做的強烈需求推動下，木材是銷售最強的類別。

在疫情期間，許多零售商不斷向收銀員和商店員工支付更高的工資和獎金，並提供延長的帶薪休假福利。勞氏表示，在第3季它已提供2.45億元的相關支出以支持其第一線計時員工。今年前9月這些新增成本已經超過11億元。

勞氏預計第4財季每股獲利在1.10元至1.20元之間，而分析師的預測是每股1.17元。它預測同店銷售額將成長約15%至20%。

該公司補充說，預計營收成長將從第3季開始放緩，「與房屋裝修產業的自然需求模式同步。」

分析師 疫情 投資

上一則

李克強提擴大內需戰略 首要催動汽車消費

下一則

台積電120億美元在美國設廠案 鳳凰城准了

延伸閱讀

商品銷售攀升 Target網購增155%

商品銷售攀升 Target網購增155%
成本拖累 勞氏獲利未達預期

成本拖累 勞氏獲利未達預期
電商銷售增79% 沃爾瑪購物季看旺

電商銷售增79% 沃爾瑪購物季看旺
居家令效應 家得寶銷售增24%

居家令效應 家得寶銷售增24%

熱門新聞

美國科技股今年漲勢凌厲，但分析師認為明年光芒可能減弱。(路透)

美科技股漲勢近尾聲？明年可能輪這些股票領風騷

2020-11-12 08:39
最新調查顯示，美國自新冠病毒疫情爆發以來，已增加200家僵屍企業。（路透）

波音、達美到梅西…美殭屍企業暴增 負債近1.4兆元

2020-11-17 23:01

美國銀行認為美股正在做頭 已可開始賣出風險資產

2020-11-17 08:04
川普企圖重振煤炭產業，終屬枉然。（美聯社）

螳臂擋車，川普的煤炭政策一開始就註定失敗

2020-11-15 19:53
美國總統川普。(美聯社)

川普閃邊站！華爾街現在聚焦這3件事

2020-11-11 03:43
華爾街已接受白登當選的事實。（歐新社）

力爭選舉翻盤 川普猿聲啼不盡 華爾街已過萬重山

2020-11-11 20:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光