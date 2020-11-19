股指在頂峰 投資要3選3避

由於股指逼近史上新高水平，市場研究人員正在搜尋華爾街最佳投資 標的和最應避開的個股。

股票 研究公司New Constructs CEO川納(David Trainer)表示，股指上漲已將許多個股推高至風險水平，「我們正在尋找那些沒有跟上這波融漲的價值型導向公司，因為這波升勢已將許多股票推到不適合動能操作的代操地位。」

他指出，較佳的選擇可能是相對被低估的股票，像是通用汽車(GM )、賀喜(Hershey)和英特爾，「這些股票看似好像它們的獲利只會恆久性大幅下降。但其實它們是產業領導者，投資回報率很高，並且有能力創造高現金流。它們會是引人的『在家工作』還是『電動車』潮流嗎？並不太相關。但是我們認為它們從現在開始將表現出色，並且比其中一些會比不適合代操的科技股要好得多。」

這3支股票漲跌不一。GM今年表現跑贏大盤，上漲15%，而史坦普500指數上漲12%。賀喜表現不佳，今年僅上揚4%。英特爾則受數據中心需求疲軟和晶片延後推出困擾，股價下跌24%。

川納也建議避開今年一些最火爆的股票：Wayfair、Peloton和Beyond Meat。

網路家具公司Wayfair和健身單車製造商Peloton受惠於今年居家令而大幅成長。Wayfair上漲165%，Peloton上升261%。Beyond Meat今年成長72%，一直被認為具有高成長潛力。

川納指出，「這3支股票的估值有點瘋狂，」「所有這些個股被定位為幾無競爭優勢，除非是談到產業先發優勢，但是它們都處於競爭激烈且不斷成長，同時進入壁壘相對較低的產業。」

Wayfair的本益比為107倍；Peloton為217倍；Beyond為619倍。相較之下，史指的本益比只有23倍。