新屋開工數153萬套 增4.9%

商務部表示，10月新屋開工數增加4.9%，經季節調整後年率達153萬套。9月數據則從之前報告的141.5萬上修至145.9萬。10月增幅超過預期，顯示即使經濟復甦受到新冠病例數激增的壓力影響，房市繼續受到史上最低房貸利率的支撐。

谷歌推行動銀行帳戶

谷歌推出最版本Google Pay App 深入消費金融領域，用戶可以此開立銀行帳戶、與朋友分攤消費以及管理開支。谷歌與花旗和史丹福聯邦信用合作社(Stanford Federal Credit Union)合作推出行動銀行帳戶，並計畫在明年再添加11家新的合作機構。

GM重啟汽車 保險業務

通用汽車(GM)將重新推出汽車保險業務，以在美國日益成長的聯網汽車數目中獲利。這個新的業務部門將隸屬於GM旗下連網品牌OnStar，自18日起向亞利桑納州約1000名GM員工提供保險，然後在明年年底前將其及8萬5100名美國員工和一般大眾。GM之前曾在1925年至2008年間提供自有汽車保險。

蘋果 手機訴訟 1.13億和解

蘋果將支付1.13億元與33州和華盛頓特區和解有關其放慢iPhone速度以掩蓋電池問題並吸引用戶購買新手機的指控。這份和解案與亞利桑納州、阿肯色州和印第安納州等聯盟在3月達成的協議不同，當時蘋果公司向受影響的iPhone所有者支付高達5億元的和解金，以阻止集體訴訟。

蘋果App Store 上架抽佣減半

蘋果宣布將把其平台上年淨銷售額低於100萬元的軟體開發商的App Store抽成率減半至15%。蘋果目前對付費App和在App Store上架的App收取30%佣金。這項計畫將於1月1日開始，符合資格的開發商將減半支付付費App和App內購買的App Store上架費用。尚未上架App的新開發商也可獲得15%的較低佣金優惠。

比特幣升破1.8萬元 挑戰新高

比特幣自2017年12月以來首次突破1萬8000美元，延續今年以來的瘋狂走勢。根據產業網站CoinDesk數據，比特幣交易價格上漲約8.6%至1萬8172元，創2017年12月20日以來的最高價；今年漲幅超過150%。比特幣即將挑戰創於2017年底的歷史最高價1萬9783元，在創新高後數位貨幣泡沫破裂，次年跌至3122元低點。