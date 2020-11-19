反彈陷入停頓 股指連跌兩日

股市創新高的反彈繼續陷入停頓，股指連續第二天下跌。

道瓊工業平均指數 下跌344.93或1.16%收2萬9438.42點，盤中最高一度上揚147點。史坦普500指數下跌41.74點或1.16%收3567.79點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌97.74點或0.82%收1萬1801.6點。主要股指都收近盤中最低點。

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)宣布紐約市公立學校將轉為線上教學，以遏制新冠病毒病例明顯加，股指聞訊大跌，但居家避疫股全面上漲。視訊會議公司Zoom Video上漲3.34%，而Peloton上漲1.95%。同時主要科技股領跌。蘋果、微軟、Alphabet和臉書都下跌至少1%。

道指成份股波音盤中一度大漲4%，收跌3.21%。美國聯邦航空管理局(FAA)解除了因兩次致命空難遭停飛20個月的737 Max禁飛令。

與此同時，目標百貨(Target)上漲2.34%，該零售商 第3季獲利超出預期，歸因於數位銷售的蓬勃發展。

由於新冠疫苗的正面訊息，股指表現強勁。道指在11月上漲約11%，而史指上漲超過9%。而因投資人棄科技股轉進周期性股票，那指漲幅僅約8%。

Lowe's下跌8.16%，這家家居裝飾用品零售商第3季獲利和財測低於預期。