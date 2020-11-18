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居家令效應 家得寶銷售增24%

記者張大仁／綜合報導

家得寶(Home Depot)第3季獲利超出預期，因為消費者在新冠疫情期間繼續將重點放在房屋裝修上，銷售額較去年同期增加24%。

該公司在疫情期間實施的一些臨時員工獎金計畫將成為永久性加薪，這將導致每年10億元的額外支出。CEO梅納爾(Craig Menear)在電話會議上表示，該公司今年以來已在臨時薪酬和福利方面支出約17億元。

家得寶沒有提供全年財測。財務長麥克菲爾(Richard McPhail)表示，由於疫情造成的宏觀經濟不確定性，該公司無法評論2021年的發展。

家得寶截至11月1日的第3財季淨利猛增24%至34.3億元，合每股3.18元，高於去年同期的27.7億元或每股2.53元；高於Refinitiv分析師平均預期的3.06元。

淨銷售額從去年同期的272.2億元增加23%至335.4億元，高出分析師預期的320.4億元。梅納爾表示，數位銷售額年增80%，有60%的客戶至店面取貨。

本度美國同店銷售額飆升24.6%，平均客戶帳單金額升至72.98元，較去年同期增加10%。每平方英尺的銷售額增加超過23%，達552.85元。

GlobalData常務董事桑德斯(Neil Saunders)認為，家得寶基本上不太受失業救濟金的影響，因為「它的目標受眾是針對收入較低的群體，他們不會花大錢裝修房屋」。

與其他零售商一樣，家得寶對其假日銷售季進行調整以應對疫情。黑色星期五的銷售將分散在較長一段時間內，並且重組銷售樓面的產品擺設，以打造「安全的購物環境」。

家得寶16日宣布以80億元收購前子公司、北美最大工業產品分銷商之一的HDSupply。家得寶在2007年分割HD Supply給私募股權公司。

疫情 分析師 美國

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