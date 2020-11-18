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藥妝店股重挫 道指回跌167點

記者張大仁／綜合報導

在藥妝店股價大幅下跌和令人失望的經濟數據影響下，股指在前一日創新高後回跌。

道瓊工業平均指數下跌167.09點或0.56%收2萬9783.35點。史坦普500指數下跌17.38點或0.48%收3609.53點。那斯達克綜合指數下跌24.79點或0.21%收1萬1899.34點。

亞馬遜宣布推出藥房業務，為Prime會員免費快遞藥物，連鎖藥妝店CVS Health和道指成份股Walgreens Boots Alliance股票分別下跌8.59%和9.63%。亞馬遜上漲0.15%。

即使第3季獲利不錯，家得寶(Home Depot)還是下跌2.68%。由於疫情期間家庭持續購買裝修設備，其銷售額較上年同期猛增約24%。沃爾瑪上季財政雖也優於預期，但也同步下跌2.17%。

數據顯示10月零售額成長低於預期，股市情緒也遭受打擊。上月零售額增加0.3%，低於接受「道瓊」調查的經濟學者平均預期的成長0.5%。

特斯拉股價逆市上漲8.21%。標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices)表示，這家電動車製造商將於12月21日納入史指。截至16日，該股今年來已上漲3倍多。

E-Trade交易和投資產品總經理拉金(Chris Larkin)表示：「股市剛達到新高點，因此自然可以稍作喘息，而令人失望的零售數據也壓低市場情緒。」

指數 道瓊 亞馬遜

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