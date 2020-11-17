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加高級汽油 全美每年白花20億元

記者張大仁／綜合報導
專家指出，加高級汽油比較好是種迷思。（路透）
專家指出，加高級汽油比較好是種迷思。（路透）

「優質」(premium)這個字通常是表示高品質、是最好的。但是在談到「高級汽油」(premium gasoline)時，它只代表了無數駕駛人的金錢浪費。

部分由於新冠病毒疫情影響，汽油價格與大約10年前的飆升程度相比今年來一直相對較低。

但在此同時，相較於普通汽油，美國駕駛人為高級汽油支付的溢價比過去來得高許多。

Gas Buddy石油分析主管帕德哈恩(Patrick DeHaan)說，「加州某些地區的高級汽油價格通常比普通汽油(regular)高出15分，」「現在價差擴大了，在某些地方甚至達到20至30分。」

在過去10年中，德哈恩所指的高級汽油與普通汽油之間的「等級差距」擴大不少，現在許多地方的平均價差為每加侖50至60分。

美國汽車協會(AAA)的數據發現，美國人每年浪費20億元選購其實他們並不真正需要的高級汽油。那是因為他們不知道自己的汽車應該使用哪種燃料，或者因為他們認為使用更高等級的汽油，汽油就會有更好的性能表現或維持得更久。

在美國，汽油共有三種一般等級：普通、中級和高級。汽油的等級由其辛烷值確定；辛烷值是用於衡量燃料抵抗爆震的指標。

某些類型的引擎，尤其是為提高性能而調校過的引擎，往往壓力會比較高。因此，它們需要的汽油在導入前應具有更高的抗爆震性，這也就是高辛烷值燃料發揮作用的地方。在使用手冊或油箱蓋上通常會註明該車引擎需要這種燃料或添加這種燃料較佳。

汽油分析師指出，汽油不需靠其他特殊的添加劑或其他成分以使高級汽油特別不同。

不過話雖如此，許多客戶似乎總是認為，加高級汽油是對自己汽車最好的方式。但這筆錢往往只是從排氣管中一點一點地流逝。

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