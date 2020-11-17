疫情壓低出生率 嬰兒用品商受挫

「華爾街日報」報導，專家預測，由於新冠疫情 ，今年的出生率將下降，這將對生產嬰兒配方奶粉、嬰兒食品和尿布的消費巨頭構成壓力。

報導引述巴克萊銀行的預測指出，今年中國 的出生率將下降8%。而布魯金斯學會(Brookings Institute)則估計，美國 的出生數可能會減少最多100萬。美國和中國的出生率已經處於史上最低水平。

而且生育率可能不只是延遲而已。布魯金斯大學的報告預測，疫情造成的永久性收入損失，將使部分人即使在危機消退後也無法生育小孩。

今年出生數量的急劇下降意味著採購雀巢Gerber和Reckitt Benckiser的Enfamil等嬰兒配方奶粉的父母將會減少。寶鹼公司(Procter & Gamble)的幫寶適和金佰利(Kimberly-Clark)的好奇寶寶(Huggies)等尿布品牌也會出現銷售下降。

近年來，隨著美國和中國的生育速度放緩，消費巨頭已經將注意力轉向銷售高階嬰兒用品。例如，寶鹼公司推出不用膠帶或褲子型式的尿布。去年，好奇寶寶推出高階尿布Special Delivery，用植物性材料製成，不含對羥基苯甲酸酯、香料和氯元素。

較低的出生率並沒有阻止其他零售商的努力。沃爾瑪仍致力強化其嬰兒用品貨架的客流量。認為如果生育的孩子減少，父母可能會願意花更多錢。