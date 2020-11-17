能源股大漲 專家看好雪佛龍

能源類股上周表現是史踏上最佳。雖然美國 本土新冠病例激增，而且進一步封鎖經濟的威脅迫在眉睫，能源類股仍受經濟成長相關因素激勵，上周大漲逾16%。

能源類股是今年以來史坦普500指數 表現最糟的類股，因此上周的表現投資 人來說是個可喜的變化。

但是Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)警告，這種反彈走勢可能好到太難讓人置信，「回頭查看歷史走勢，過去10年的XLE能源ETF每年下滑約4.2%，而史指則是上揚13%，雪佛龍上揚2.3%，因此我寧可考慮買進類似雪佛龍這樣的個股。」

儘管能源的廉價估值和近期表現回升對投資人而言可能是正面的，但騰格勒告誡不要被錯誤的買進訊號所誤導，「雪佛龍和XLE價格已列入我們的買進範圍長達12年以上，這代表著它們並不便宜。但其實它們極端便宜。」「如果考量到能源的產生方式正在出現基本面的徹底變革時，白登政府很可能會大幅著力於這一點，讓我相信這會是周期性貿易，而非值得長期持有的標的。」

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)則引用圖表提供了證據，顯示即使出現反彈，但能源產業仍可能承受壓力。

強生表示：「很高興能源類股創造出上行通道的低點，但是這之前就曾出現，而且馬上轉頭下跌。」

他說：「XLE的走勢圖顯示其價格低於下降的200日移動均線，長期趨勢低表它仍在持續下滑中。」「由於雪佛龍和埃克森美孚占該ETF的45%，並且走勢圖此刻未顯示出有轉寰跡象，因此，我只能盡量相信這波漲勢只是紓壓式反彈和空頭回補，並希望逐步減少能源類股的部位。」

XLE ETF今年來下跌44%。埃克森美孚下跌48%，雪佛龍下跌31%。