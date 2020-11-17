我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

財經簡訊

記者張大仁／整理

SEC主席 宣布年底下台

過去3年半領導證券交易委員會(SEC)對金融市場做出許多變革的主席克萊頓(Jay Clayton)，16日宣布將在年底辭職。他發表聲明指出：「與SEC才華橫溢、積極進取的男女一起工作是我職涯的高峰。」他的正式任期於2021年6月到期。他任內靠罰款及與違反規定者達成協議讓SEC入帳140億元，包括2020財年創紀錄的46.8億元。

Francesca 將關140店面

Francesca宣布將在1月底前永久關閉約140家店面，但也警告可能必須採取更進一步的步驟來穩定其財務狀況，包括申請破產。這家服裝和配飾零售商正在「評估各種替代方案，以改善其流動性和財務狀況」，例如削減營運支出、籌集資本、為其債務融資或透過減讓和延期談判以減少租金。

貝佐斯地球基金 受贈者出爐

亞馬遜創始人兼CEO貝佐斯(Jeff Bezos)宣布他100億元地球基金(Earth Fund)的16位首批撥款對象。今年2月成立的地球基金會向科學家、社運和其他「致力維護和保障自然世界」應對氣候變遷的組織撥款。首批撥款為7.91億元，受贈人包括大自然保護協會、自然資源保護委員會、環境保護基金、世界資源研究所和世界野生動物基金會，它們將分別獲得1億元。

訂單強勁 Lordstown股價大漲

電動車新創公司Lordstown Motors表示，其全電動Endurance皮卡的首批訂單很強勁，並且打算在年底前將員工數翻一倍，該公司股價聞訊大漲25.98%。該公司表示，已收到約5萬輛該車型的非限制性訂單，主要是商務訂單而非個別消費者買家。預訂的平均下單量約為500輛。

HBO Max 亞馬遜Fire上架

WarnerMedia旗下HBO Max在推出約6個月後，本周開始在亞馬遜Fire TV和Fire平板電腦上架。HBO Max於5月登陸手機和各種智慧電視平台，但缺席兩大串流媒體電視平台亞馬遜Fire TV和Roku。自17日起，Fire設備上的HBO App將自動更新為HBO Max，用戶可以用現有帳號登入。

微軟索尼新遊戲機 同周開賣

微軟和索尼本周都發表全新的電子遊戲機：微軟推出500元的Xbox X系列和300元的S系列，而索尼推兩款PlayStation 5型號，起價400元。兩家公司前一代遊戲機都已經歷7年之久，在發表最新型號後，微軟和索尼採用不同策略來吸引遊戲玩家並藉此獲益。遊戲業務占索尼營收24%，占微軟營收8%。

索尼 微軟 亞馬遜

上一則

華晨驚爆破產危機 收到重整通知書

下一則

2020中國國際旅遊交易會 上海揭幕

延伸閱讀

SEC主席宣布年底下台 Francesca將關閉140家店面

SEC主席宣布年底下台 Francesca將關閉140家店面
股市大漲 千億美元富豪俱樂部破紀錄有5大亨

股市大漲 千億美元富豪俱樂部破紀錄有5大亨
財經簡訊

財經簡訊
Visa收購Plaid受阻 比特幣破1.5萬元 貝佐斯售股30億元

Visa收購Plaid受阻 比特幣破1.5萬元 貝佐斯售股30億元

熱門新聞

美國總統川普。(美聯社)

川普閃邊站！華爾街現在聚焦這3件事

2020-11-11 03:43
在美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）發布新冠疫苗研發的重大利多下，居家避疫股Zoom、亞馬遜股價在9日盤中大跌。美聯社

輝瑞新冠疫苗報捷 Zoom、Netflix等居家避疫股大跌

2020-11-09 13:54
美股9日早盤大漲，美國藥廠輝瑞開發的新冠疫苗試驗數據顯示，有效抵禦病毒機率高達90%。 (路透)

美股早盤狂漲逾1400點 輝瑞新冠疫苗取得重大突破

2020-11-09 10:16
美國科技股今年漲勢凌厲，但分析師認為明年光芒可能減弱。(路透)

美科技股漲勢近尾聲？明年可能輪這些股票領風騷

2020-11-12 08:39
中共頒布最新的規定草案，引發阿里巴巴集團和騰訊控股的ADR重挫。(路透)

「雙11」才揭幕 為什麼阿里巴巴ADR創6年來最大崩跌？

2020-11-10 19:38
川普企圖重振煤炭產業，終屬枉然。（美聯社）

螳臂擋車，川普的煤炭政策一開始就註定失敗

2020-11-15 19:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店