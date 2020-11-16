理財Q&A／離婚 可能有6財務好處

問：我正在評估離婚優缺點。請問，從財務角度看，離婚有好處嗎？

答：民調機構Harris Poll受艾里銀行（Ally Bank）委託，2018年針對1400多名美國人進行調查顯示，超過三分之一的伴侶或已婚夫婦認為金錢是彼此關係壓力最大的來源，對某些人來說，金錢麻煩可能導致離婚。

感覺上，離婚將讓人擔心財務，因為變成單身後收入可能減少，然而這並非事實全貌，離婚可能在新生活中找到以下六項好處：

1.打理預算更單純

結束婚姻可能意味著金錢爭鬥畫下句點，明尼阿波利斯金融業者Great Waters Financial合夥人科瓦爾（Elijah Kovar）說，離婚後，許多因錢引起的不愉快隨之消失。

曾有配偶揮霍無度的人可能發現，離婚後一個人可開始儲蓄、存更多退休 基金，而且可把錢拿來還債、旅遊或落實其他目標。

2.提前提領獲得退休基金免罰金

離婚是可提早從退休帳戶提款卻免繳罰金的少數機會之一。離婚時達成一項稱為合格國內關係命令（qualified domestic relations order）的協議，便可提早從退休帳戶提款，免除未滿59歲半10%的罰款，但如果未存入個人退休帳戶IRA，仍需繳所得稅。

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提領退休帳戶裡的錢可能有點冒險，但確實為剛離婚的人提供金錢資源，維吉尼亞州理財業者Hill Wealth Strategies總裁希爾（Dan Hill）敦促慎用這筆錢，最好別花在買新車、蓋游泳池等享受上。

3.潛存更好的投資 回報

紐約市理財業者Anchin Private Client稅務負責人加伯（Mela Garber）說，至少對女性來說，離婚可能有更好的投資回報，因男人投資通常更積極、承擔更大風險。

離婚婦女自行管理投資組合可能比由丈夫主控投資更能安度過眼前動盪的一年，加伯認為，在備受疫情困擾的市場中，保守理智配置資產的人比較不需要在低迷市場中恐慌或拋售投資。

富達投資公司（Fidelity Investments）2017年研究發現，女性不太可能完全投資股票，而且獲益比男性略高；一旦離婚，婦女有機會主控退休計畫，長遠來看，可能對財務有利。

4.為孩子提供更多的大學資助

填寫免費聯邦獎助學金申請（Free Application for Federal Student Aid，簡稱FAFSA）表格時只需要監護者的財務訊息，不需要父母雙方的訊息， 但是，從非監護父母那裡獲得的子女撫養和贍養費必須填入。

希爾認為，離婚將降低您的收入，可能因而讓您子女有更多爭取經濟援助的機會。

5.老年離婚者的社安保障

離婚者有資格在退休時申請社安保障配偶福利 （Social Security spousal benefits）。假如您與另一半結婚滿10年，一旦他或她年滿62歲，您就有權享受這項福利。處於婚姻狀態下，必須等另一半開始支領社安福利才能領取配偶社安金，離婚人士則不受此限。

科瓦爾補充說，更重要的是，您離婚後申領配偶福利不會影響前任配偶或其再婚配偶的每月款項。

6.可重新置財務優先項目

金融專家表示，離婚後可重新考慮財務優先事項，長遠來看，即使是重大調整如放棄目前的住屋，也可能更有利。加伯說，擁有較小房屋或公寓也許在經濟上會更好，建議趁離婚重新安排、縮小住房規模，說不定更舒適。