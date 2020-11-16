5州通過合法化 美大麻產業前景仍不明朗

在這次全美大選中，五州選民投票通過大麻合法化 。這樣的結果對大麻類股投資 者別具意義。

2020年大選開票過程充滿不確定，全美、甚至全球都不敢輕下定論，但大麻合法化推動者很快贏得勝利。大麻合法化議題在五個州（亞利桑那州、密西西比州、蒙大拿州、新澤西州和南達科他州）進行投票，11月3日星期二投票日當晚，五州投票結果順利出爐，通過大麻合法化。

保守紅州轉向支持

大麻合法化推動者感到興奮，致力推動的民間機構《大麻政策計畫》（Marijuana Policy Project）政府關係總監林賽（Chris Lindsey）說，在南達科他州和蒙大拿州贏得勝利、以及在密西西比州採行醫用大麻措施，顯示大麻改革對多數美國 人來說是跨黨派的普遍議題。

林賽特別指出，就連傳統上反對大麻改革的保守紅州（傾向共和黨的州）也轉而支持；為改變與聯邦政府的對話，他們長期以來一直致力制訂州法。

不僅推動大麻合法化的人大感欣喜，投資者也普遍看好表決結果。投資組合包括加拿大大麻栽種者的ETFMG Alternative Harvest交易所買賣基金（股票代碼：MJ）股票大漲，從投票日到11月9日收盤共上漲19%，這些大麻栽種者主要有Tilray、Canopy Growth、Cronos Group和Aurora Cannabis等。

以合法企業經營大麻的趨勢似乎不可避免，市調機構蓋洛普（Gallup）最新民調顯示，全美68%受訪者支持大麻合法化，刷新紀錄，但是想搭著綠色環保潮流的投資人可能在一旁踩煞車，儘管大麻合法化獲得州級勝利，大麻產業仍面臨挑戰。

短期來看，對美國業者來說是好消息，對加拿大業者則未必。

根據專門研究大麻的投資研究公司Arcview Group和BDS Analytics調查，2019年全球合法大麻銷售額總計近150億元，比前一年同期增長46%。

投資研究公司Cowen預計，到2025年，大麻營收將達到340億元，其中，投票通過大麻合法化的這五州新加入市場，營收將超過30億元。投資管理業者AdvisorShares執行長兼投資組合總裁阿倫斯（Dan Ahrens）認為，合法大麻市場延伸到新加入的五州、以及可能帶出的骨牌效應，對跨州業者來說是好兆頭。

加拿大公司未必受益

阿倫斯說，大麻合法化對美國公司有利，加拿大公司未必受益。儘管一些大型加拿大公司與美國公司有夥伴關係，好比加拿大的Canopy Growth與美國飲料配銷商Constellation Brands合作，仍被禁止在美國開展業務，所以，加拿大公司不會因大麻合法化版圖擴張而明顯獲益。

阿倫斯目前管理美國大麻交易指數基金AdvisorShares Pure ETF（MSOS），投資美國的大麻公司；該投資組合9月間向投資人開放，目前交易活躍，費用率為0.74%。

長期來看，前景不明朗。

由於大麻是聯邦非法毒品，美國大麻產業相關公司仍面臨財務障礙。大麻公司無法從機構投資者獲得資金或借貸、種植者不能跨州運輸大麻、股票也不能在美國交易所上市。

不僅如此，大麻相關業者無法享受正常的營業稅減免，必須按利潤繳稅、而非稅前收入。

盼立法使用金融系統

不過，支持大麻合法化的人看到一線曙光，認為所謂的民主黨勝利「藍潮」將有所幫助；Cowen高級研究分析師阿澤（Vivien Azer）說， 從立法角度來看，希望參議院能翻轉情勢，但目前仍在未定之天。

Cowen分析師認為，如果共和黨保留參議院主控權，大麻投資者可望看到《安全銀行法》（SAFE Banking Act）向前推進，該法案讓大麻公司合法使用金融服務，朝正確方向邁出一步，將由目前的純現金交易帶入金融系統，得以為了執法和稅收而追蹤資金。不過，短期內不會馬上看到大麻公司與投資銀行打交道。

假如參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）仍主導，那麼接下來想要合法化將難上加難。分析師說，肯塔基州的人一直堅持反對大麻合法化。

即使民主黨在即將來臨的喬治亞州大選中獲得主控權，但支持與反對仍將50比50。

阿澤認為，長期來看，大麻合法化或除罪化正一步步向前，4位共和黨議員代表了4個成人合法使用州，仍有助益。