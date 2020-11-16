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美國確診人數攀升 囤積潮再起 超市祭限購令

財經新聞組／綜合報導
民眾又開始囤積民生必需品，迫使部分超市業者再度祭出限購令。（Getty Images）
民眾又開始囤積民生必需品，迫使部分超市業者再度祭出限購令。（Getty Images）

美國新冠肺炎確診人數不斷攀升，民眾又開始囤積民生必需品，迫使部分生鮮超市業者再度祭出限購令，避免民眾將紙巾、肥皂等商品搶購一空。

約翰霍普金斯大學資料顯示，美國13日新增18萬4514例新冠肺炎確診、1431例病故，是連續第四天再創單日確診新高，總計美國目前至少1073萬7335例確診，24萬4332例病故。

路透估計，到新任總統當選人白登明年1月20日就職前，美國確診者可能會再增加80%，或逾800萬人；死者再增加29%，或7萬人。

如此嚴重的疫情，已讓美國民眾更常待在家裡。美國零售商表示，紙製品和冷凍食品已又出現需求，奶油、香料等做菜必需品也再度短缺。

美國最大超市業者克羅格（Kroger）和知名超市業者Publix，都已再次對捲筒衛生紙和廚房紙巾發出限購令；克羅格也再次限制民眾購買洗手乳和濕紙巾。

食品分銷商Sysco執行長豪利康表示，隨著確診人數激增，近來部分紙類和清潔產品都出現短缺。

零售商們表示，雖然民眾外出用餐的機會減少，但他們不會再像春季爆發第一波疫情時準備那麼多庫存，因為消費者的儲藏室裡已囤積不少存貨。但業者會記取上次的教訓，採取預防措施。超市業者除了對部分產品實施限購令外，也為其他產品準備替代品。

美國 疫情 零售商

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