我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

住房股大漲 專家點出隱憂

記者張大仁／綜合報導

住房類股正處於不穩定狀態。Miller Tabak股票策略師馬利(Matt Maley)說，雖然該集團從基本面上看來不錯，但一些弱點已經開始形成。

他指出，「過去兩年我都看好這個股。」「但是有時股票的表現與一般認為其應有的表現或基本面，告訴我們它會有些不同的結果。」

即使抵押貸款申請的需求降至6個月來最低水平，但房屋類股大多走升。領漲個股是D.R. Horton，在Susquehanna 11日調升其評級後，股價當日上漲近3%。在10日的財報電話會議上，D.R. Horton CEO奧德(David Auld)表示，目前房地產市場「是我見過最好的市場」。

但是，馬利指出，該類股正在醞釀某些技術面上的弱點，「目前，我們在這個類股中看到一些弱勢。仔細看一下ITB房屋建築ETF的走勢圖。它已經跌破3月以來的趨勢線，因此這是個負面因素。現在，它又已經接近測試關鍵的支撐位，也就是頭肩形態的頸線。因此，換句話說，如果它在跌破該趨勢線之後再跌至另一個低點，這將對整體類股構成負面訊號，並發出一個警示信號。」

不過另一方面，Chantico Global創始人兼CEO及Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，房屋庫存量將是該類股的最大支撐因素。

桑切斯說：「房屋庫存量多年來一直偏低。」「自2018年以來我們一直在面對房屋庫存的緊張狀況，這將繼續幫助支撐房價並為房屋建築商提供幫助。」

ITB ETF 12日收盤下跌1.88%。

股票 CEO 貸款

上一則

年輕租客回流 曼哈頓租金漲

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

房屋股看似穩定 弱點已現

房屋股看似穩定 弱點已現
福斯：「死亡醫生」入選白登10人防疫專家團隊

福斯：「死亡醫生」入選白登10人防疫專家團隊
XLK ETF 科技股漲跌指標

XLK ETF 科技股漲跌指標
科技回升是否持續 觀察這個價位

科技回升是否持續 觀察這個價位

熱門新聞

美股9日早盤大漲，美國藥廠輝瑞開發的新冠疫苗試驗數據顯示，有效抵禦病毒機率高達90%。 (路透)

美股早盤狂漲逾1400點 輝瑞新冠疫苗取得重大突破

2020-11-09 10:16
美國總統川普。(美聯社)

川普閃邊站！華爾街現在聚焦這3件事

2020-11-11 03:43
在美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）發布新冠疫苗研發的重大利多下，居家避疫股Zoom、亞馬遜股價在9日盤中大跌。美聯社

輝瑞新冠疫苗報捷 Zoom、Netflix等居家避疫股大跌

2020-11-09 13:54
巴菲特執掌的波克夏公司，在今年頭九個月實施價值160億美元的庫藏股計畫。(美聯社)

巴菲特今年最大「獵象目標」：買回160億庫藏股

2020-11-08 21:59
美國科技股今年漲勢凌厲，但分析師認為明年光芒可能減弱。(路透)

美科技股漲勢近尾聲？明年可能輪這些股票領風騷

2020-11-12 08:39
在選戰打得火熱之際，美國就業危機迫在眉睫，也將是新任白宮主人須迅速應對的首要問題。路透

無論誰贏得美國大選 都得面對這個危機

2020-11-05 11:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」