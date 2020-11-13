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1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

財經簡訊

記者張大仁／整理

航空就業 降至近40年最低水平

產業組織表示，由於新冠疫情對航空產業造成毀滅性的影響，美國航空業的就業人數很快將降至1980年代中期以來的最低水平。估計到年底航空公司將裁減約9萬個工作崗位，其中包括上月開始在聯航等航空公司進行的3萬多人無薪假，以及西南航空、達美航空和其他航空公司收購數千名員工合約的離職。

首度申請失業金人數 低於預期

勞工部報導，上周首度申請失業救濟金人數為70.9萬，低於經濟學者的預期。更重要的是，另外有29萬8154名勞工申請「疫情失業援助」，這是根據「CARES法案」執行的計畫，向沒有資格獲得定期國家援助的人提供福利。上周首申人數總計為100萬，未經季節性波動調整，是新低數字。

10月CPI漲幅 5個月最慢

勞工部表示，10月消費物價指數(CPI)與9月漲幅0.2%相同，為5個月來最慢。較去年同期上漲1.2%。不含食品和能源的核心CPI也與上月持平，較上年同期增加1.6%。未達預期的適度成長，主因汽油價格便宜、醫療保健成本下降和服裝價格下降。

捷藍航空 將取消隔離座位

捷藍航空(JetBlue)表示將自1月8日開始出售航班所有座位，不再刻意空置中排座位作為隔離區。成為最新一家航空公司在機上引用先進的過濾系統，以降低在航班上感染新冠病毒的風險。目前所有航空公司都要求乘客在機上戴口罩，但在機上有時會較為寬鬆，有時甚至以此作為行銷手段。

迪士尼小虧 營收優於預期

迪士尼第4財季每股虧損20分，低於預期；營收147.1億元，超越預期的142億元；其串流媒體服務Disney+付費用戶達7300萬。迪士尼表示，新冠疫情對主題公園的影響最大，迫使關閉或限制流量。估計2021年與疫情有關的成本總計約10億元，但當地政府的疫情限令可能會改變這個數字。

財報亮眼 思科調升財測

思科第1財季財報每股獲利76分和營收119.3億元都高於預期，營收年減9%，與上季減幅相同，且為連續第4季衰退。除雲端業務成長外，其餘業務均呈減少。對第2財季調整後每股獲利預期為74分至76分，高於分析師普遍預測的73分；預期下季營收為持平至減少2%，分析師的預期為下降3%至116.3億元。

營收 疫情 勞工部

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