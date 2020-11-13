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新冠病例再起 股指全面下跌

記者張大仁／綜合報導

美國新冠病例越來越多，引發人們對年底前經濟復甦的擔憂，股指因而下跌。

道瓊工業平均指數下跌317.46點或1.08%收2萬9080.17點，早盤一度下跌495點。史坦普500指數下跌35.65點或1.0%收3537.01點。那斯達克綜合指數下跌76.84點或0.65%收1萬1709.59點。

史指收盤價僅較上周高出0.8%，回吐大多數本周因疫苗消息帶動的升幅。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示，即使本周初有正面的疫苗消息，美國經濟前景仍然不確定，主要平均股指聞訊大跌。

新冠病毒病例數持續上升。光是11日全美就確認超過14.4萬例感染記錄，使總數達到1000萬例。

旅遊和銀行類股表現最差。聯合航空下跌4.31%，Carnival下跌7.84%。摩根大通、花旗集團和富國銀行均下跌逾1.2%。

除輝瑞公司和BioNTech的疫苗消息外，Moderna在11日晚間宣布其三期試驗已經累積足夠數量的受測人數，並將初步結果提交給獨立的安全監督委員會，有關疫苗的更多正面消息可能很快就會到來。

在數據方面，勞工部表示，上周首次申請失業救濟金人數從前周的75.7萬降至70.9萬，連續第4周下降。

疫苗 指數 美國

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