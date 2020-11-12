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Fed官員：縱有疫苗 經濟半年內仍動盪

記者張大仁／綜合報導
疫苗不是萬靈丹，未來半年仍陷震盪。（歐新社）
疫苗不是萬靈丹，未來半年仍陷震盪。（歐新社）

聯準會(Fed)波士頓分行行長羅森格倫(Eric Rosengren)表示，未來6個月全球經濟仍會繼續應對新冠病毒大流行，市場將保持動盪。

輝瑞和BioNTech宣布研發中的新冠病毒(Covid-19)疫苗在預防傳染病的有效性超過90%。這項初期結論讓公衛和投資界感到驚訝，因為其療效率高於預期，並對早日克服疫情感到樂觀。

但是，羅森格倫認為配發疫苗需要時間，「雖然就關於疫苗來說是個好消息，並且疫苗的效果似乎比預期來得高，但要全面配發它仍然非常困難，而且仍有多少人自願接種疫苗尚屬未知。」

他指出，「因此，即使這肯定是個好消息，但我個人預測，要到2021年下半年才可能足夠廣泛全面配發疫苗，配合現有的財政和貨幣政策，屆時應該會有非常強勁的經濟成長。而未來6個月將繼續保持震盪。」

Fed在9月估計，美國經濟今年將收縮3%至4%，然後在2021年反彈3.6%至4.7%。

但是，經濟表現將與實施多少貨幣和財政紓困措施相關，並且當前對國會議員能提供多少經濟援助以及何時達成共識仍存在疑問。

羅森格倫說：「美國目前的財政政策尚不明確。」

困難之一是最近的總統大選：選票仍在計算之中，儘管白登可望出線勝選，但川普總統尚未認可選舉結果。任何新的紓困措施都必須獲得美國國會的批准。

羅森格倫說，「我希望仍然能夠獲得財政一籃子計畫，但它可能不會像我們所希望的那樣很快到來，這也就意味著在接下來的2季不會像以前我們希望的那樣獲得強勁的成長。」

他還警告，如果沒有財政援助，疫苗也沒有迅速配發，可能會有更多公司倒閉和勞工失業。

他說：「我們需要多大的財政政策力道，部分取決於疫苗全面配發的速度。」

疫苗 美國 紓困

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